Digitaler Stammtisch der CDU

Bürstadt. Beim Ausblick auf das Jahr 2022 haben Bürstadts Christdemokraten „mobile Fraktionssitzungen“ und die schon „traditionelle Gemarkungsrundfahrt mit dem Drahtesel“ fest in ihrer Jahresplanung vorgesehen. Auch das beliebte CDU-Sommergrillfest soll im Juli wieder in Präsent stattfinden.

Bis dahin wird die CDU verstärkt digitale Formate anbieten, denn der Ruf nach Gemeinschaft ist trotz Corona ein berechtigtes Anliegen. „Darum werden wir ab dem 31. Januar 2022 eine Serie an Digitalen Stammtischen anbieten, um dort ,im Internet’ zu plauschen, zu diskutieren und zu informieren“, heißt es vonseiten der CDU Bürstadt. Themen rund um die kommunale Politik werden dort besprochen. Die Moderation übernimmt hier die Parteivorsitzende Julia Kilian-Engert.

„Den Auftakt via Instagram live am Montag, 31. Januar, um 19.30 Uhr, gestalten wir mit dem Landtagsabgeordneten Alexander Bauer (CDU) zum Thema ,Schule & Corona und andere Herausforderung in Hessen’“, so Kilian-Engert. Für den Februar ist Landrat Christian Engelhardt als Gesprächspartner angefragt und im März soll Ines Claus, die Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, digital zu Gast sein.

Die Themen werden regelmäßig aktualisiert. Geladene Gäste bieten einen zehnminütigen Impuls und stehen dann weitere 30 Minuten für Fragen, Antworten und Diskussionen zur Verfügung. Faktenchecks werden nachgehalten, Ideen diskutiert, und vieles mehr.

Jeden letzten Montag im Monat, pünktlich um 19.30 Uhr, startet die Begrüßung und Einführung in das Thema des Abends. Ganz bewusst ist dieser Abend offen für alle, die sich in und für Bürstadt und die beiden Stadtteile Bobstadt und Riedrode interessieren und einbringen wollen. „Selbstverständlich legen wir Wert auf ein kultiviertes Miteinander – das Einhalten der Netiquette wird erwartet. Man hört sich zu, respektiert auch andere Meinungen, Wertschätzung ist ein wichtiges Gut im Miteinander“, so Kilian-Engert.

Eine Anmeldung ist unter info@cdu-buerstadt.de möglich: Den jeweiligen Zugangslink anfordern und aktiv mitmachen oder auf via Instagram @cdu buerstadt folgen beziehungsweise bei Facebook-Termine auf der CDU-Seite unter www.facebook.com/CDU.Buerstadt als Gast zuschalten. red

