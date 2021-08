Digitaler Anschub

Bürstadt. Das Geld kommt dem VfR Bürstadt wie gerufen: Mit den 6524 Euro, die Staatssekretär Patrick Burghardt im Gepäck hat, will der Traditionsverein im digitalen Zeitalter durchstarten. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Ehrenamt digitalisiert“, das das hessische Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung aufgelegt hat.

Franz-Josef Eitge vom Vorstand ist hochzufrieden mit der Unterstützung. Der Verein kann sich nun ganz neu aufstellen, was die Mitgliederverwaltung und die Buchhaltung betrifft. Mit der Summe schafft der VfR ein neues IT-System und auch eine moderne Onlinebanking-Software an. Außerdem sind ab sofort zeitgemäße Datensicherung und Archivierung möglich. „In der Pandemiezeit konnten und können wir Online-Vorstandssitzungen abhalten“, zählt Eitge auf. Viele Prozessabläufe werden verkürzt, die interne Organisation vereinfacht. „Für all diese Dinge hatten wir in der Vergangenheit keine Möglichkeiten.“ Deshalb schicken die Fußballer noch mal ein großes Dankeschön nach Wiesbaden. Über die neue Technik freut sich auch Vereinssekretärin Hannelore Stockmann, die bei der Digitalisierung des Vereins eine Schlüsselrolle übernimmt. red