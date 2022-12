Biblis. Die Abteilung Handball der TG Biblis hat ihre Mitglieder zur Vollversammlung eingeladen. Nachdem der offizielle Teil mit allen Ressortberichten beendet war, leitete Abteilungsleiter Willi Neumann emotional in den letzten Programmpunkt des Abends ein. Er begrüßte Berthold Kissel und Götz Diesterweg mit ihren Frauen. Denn beide pusten schon seit 35 Jahren als Schiedsrichter in die Pfeife.

Als die Kissel und Diensterweg vor vielen Jahren starteten, war an die schnelle Mitte noch nicht zu denken und schon gar nicht an einen vier Meter breiten Anspielkreis in der Mitte des Feldes. „Die Pfeife in die Wiege gelegt bekommen“, sagte Neumann, als er ein erstes kleines Dankeschön überreichte. Ein Pfeifenschnuller, den die beiden Schiris sofort ausprobieren mussten, gab es zu Beginn. Es folgte eine Flasche, die den beiden nach einem nervenaufreibenden Spiel helfen soll, dann durften Kissel und Diesterweg noch eine goldene Pfeife in den Mund nehmen. Laut Neumann leisten sie „eine grandiose Arbeit für den gesamten Verein“. Die TG ist wie jeder Verein verpflichtet, Schiedsrichter zu stellen, um am Spielbetrieb teilnehmen zu können.

Somit tragen sie mit dem gesamten Team der Unparteiischen noch heute aktiv zur Vereinsarbeit bei. Außer Berthold Kissel und Götz Diesterweg engagieren sich Mathias Neumann, Noah Schollmeier und Werner Winkler als dienstältester Schiedsrichter.

Das 45-jährige Jubiläum will die TG Biblis im kommenden Jahr gebührend feiern, da dies in den vergangenen Jahren deutlich zu kurz gekommen sei. Der Vorstand findet, dass der Job als Schiedsrichter der schwerste ist in einer Handballhalle. Trotzdem nehmen sie sich jedes Wochenende Zeit dafür – und das meistens mit Freude am Spiel. „Es ist ein ganz besonderes Amt und unabdinglich für den Handballsport.“ Beide Mannschaften gleichzeitig zufriedenzustellen scheint allerdings fast unmöglich. Daher hatte Willi Neumann nur Worte der Dankbarkeit für die Schiedsrichter übrig. Dies galt natürlich auch für die beiden Ehefrauen Terry und Beate, die jedes Wochenende ihre Planung nach dem Spielplan der Ligen im Bezirk richten müssen.

Die TG Biblis wünscht ihren Schiedsrichtern nur das Beste und weiterhin viel Erfolg auf der Platte: „Gut Pfiff und vielen Dank für den unermüdlichen Einsatz!“ red