Bürstadt. „Im Großen und Ganzen läuft es“, findet Sebastian Geschwind (kleines Bild). Mitten im zweiten Lockdown haben sich Kinder und Lehrer der Bürstädter Schillerschule ganz gut eingefunden in den Online-Unterricht, wie der Vorsitzende des Gesamtelternbeirats berichtet. Das hätten ihm auch die Elternvertreter der einzelnen Klassen bestätigt. „Die Reaktionen sind durchweg positiv.“

Bei den ersten Schulschließungen im Frühjahr sah das alles noch ganz anders aus. „Das war ziemlich optimierungsbedürftig“, stellt Geschwind im Nachhinein fest. Allerdings habe die Schillerschule erkannt, dass sie sich anders aufstellen müsse. Und einiges geändert.

Das bestätigt auch Rektor Torsten Wiechmann. „Wir wurden im Frühjahr ins kalte Wasser geworfen“, beschreibt er, wie schwierig die Situation für die Lehrer war. Also hat das komplette Kollegium eine Fortbildung absolviert und sich fit gemacht für die Online-Plattform Teams. Inzwischen treffen sich Schüler und Lehrer täglich von Angesicht zu Angesicht – wenn auch nur virtuell und per Video. Trotzdem ist das für Elternvertreter Geschwind ein großer Fortschritt. „Das läuft sauber“, findet er. Jedes Kind sieht seinen Klassenlehrer oder seine Klassenlehrerin jeden Tag, gemeinsam werden Themen und Aufgaben besprochen, die Schüler können Fragen stellen. Und die Mathelehrerin ist auch mal separat für die Kinder da.

Auch wenn sich die Lehrkräfte ein wenig unterschiedlich organisieren, ist das für den dreifachen Vater kein Problem. Hauptsache, es gibt eine feste Struktur, an der sich die Jungen und Mädchen orientieren können. „Die Zeiten sind genau vorgegeben, und das Ganze ist besser durchdacht.“ Ob dann ein längeres Gespräch mit sechs, sieben Kindern stattfindet, oder jeder Schüler einzeln zehn Minuten Zeit für Fragen und Erklärungen hat, spiele keine große Rolle.

Viel wichtiger für Geschwind: „Alle Kinder haben inzwischen Laptops.“ Einige hat die Bürgerstiftung spendiert, einige kommen vom Kreis als Schulträger. Hilfreich sei auch, dass die Arbeitsblätter für die Klassen oft schon sonntags hochgeladen werden. „Dann können die Eltern sich schon am Abend vorbereiten“, lobt der Elternsprecher. Für ihn steht fest: Ohne großes Engagement der Eltern geht es nicht.

Nach wie vor lasse die technische Ausstattung allerdings zu wünschen übrig. Noch immer wartet die Schillerschule auf einen WLAN-Anschluss, didaktische Software – auch ohne Lockdown eine Bereicherung für den Unterricht – sei noch nicht in Sicht. „Das hat man hessenweit verpennt“, kritisiert Geschwind.

Dem Team der Schillerschule spricht er allerdings ein echtes Lob aus: „Was die Schule machen kann, macht sie prima.“ Keine Frage, der Unterricht zu Hause stelle eine große Herausforderung für die Familien dar. Um die Kinder selbst macht sich der 38-Jährige allerdings keine allzu großen Sorgen. „Die meisten verkraften das ganz gut“, ist er sich sicher. Auch wenn die sozialen Kontakte fehlten, könnten sich die Schüler über das Konferenz-Programm Teams alleine treffen und austauschen. Geschwister seien da ganz klar im Vorteil. „Sie haben immer jemanden um sich herum.“ Wie es Einzelkindern geht, könne er nur schwer beurteilen.

Intensives Arbeiten

Seine drei Jungs und Mädchen sind inzwischen fit im Umgang mit den neuen Medien: Hand heben in der Online-Konferenz, und nicht dazwischen reden. Mikro nur ein, wenn man an der Reihe ist. Rektor Wiechmann sieht ebenfalls Vorteile: Die Grundschüler lernen, sich die Zeit selbst einzuteilen. Und sie haben sich als sehr kompetent im Umgang mit der neuen Technik erwiesen. Einige Lehrer hätten bereits die virtuellen Konferenzen in kleiner Runde gelobt. „Da ist ein sehr intensives Arbeiten möglich“, erläutert der Schulleiter. „Für ganz stille Kinder ist das sicher sehr gut.“

In Hessen sind die Eltern während des Lockdowns dazu aufgerufen, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, soweit es irgendwie geht. Etwa zehn Prozent der Jungen und Mädchen besuchen zurzeit dennoch die Schule, berichtet Wiechmann. Sie werden von Fachlehrern betreut und machen die gleichen Aufgaben wie ihre Klassenkameraden daheim.

Es komme aber auch vor, dass ein Schüler mit dem Distanzunterricht gar nicht mehr zu erreichen ist, bedauert der Rektor. Das sei allerdings die große Ausnahme, Probleme in der Familie habe es da oft schon vorher gegeben. „Unsere Schulsozialarbeiter kümmern sich darum.“