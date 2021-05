„Die Kids haben unsere größte Hochachtung verdient“

Bürstadt. Samstag, kurz nach 11 Uhr im Stadion an der Wasserwerkstraße. Auf den ersten Blick eröffnet sich dem unvorbereiteten Betrachter ein schier unfassbares Szenario: Da trainieren mehr als 80 Kinder und Jugendliche ihren Lieblingssport American Football. Beobachtet und angewiesen von zwölf Coaches und Betreuern.

AdUnit urban-intext1

Die kleinen Flaggies der U 13 und ihre etwas älteren Kameraden der Redskins Juniors arbeiten konzentriert die Aufgaben ab, die ihre Football-Coaches ihnen gegeben haben. „Aber sind wir denn nicht mitten in einem Lockdown?“, mag es dem einen oder anderen Betrachter durch den Kopf gehen. Bei genauerem Hinsehen ist sehr schnell zu erkennen, was da eigentlich passiert. Und sofort wird ein offensichtlich klar durchdachtes Ordnungssystem erkennbar, durch das sich vor, während und nach dem Training zu keiner Zeit mehr als die gerade maximal erlaubte Anzahl an Personen unmittelbar begegnet.

„Die Gesundheit unserer Aktiven und deren Umfeld ist unser wichtigstes Ansinnen, und genau so handeln wir“, sagt Anna Messina, Abteilungsleiterin American Football und Cheerleading. „Das Stadion bietet mehr als 8000 Quadratmeter Fläche. Somit hätten wir für jeden einzelnen Anwesenden etwa 100 Quadratmeter zur Verfügung.“ Nach dem ausgeklügelten System begegnet sich nur die maximal erlaubte Anzahl an Aktiven und immer in der gleichen Konstellation. Das beginnt schon am Einlass, wo sich alle Trainingsteilnehmer anmelden. Von dort aus geht es an die Desinfektionsstation und anschließend durch Sicherheitskorridore unmittelbar auf die durch die Coaches für jeden einzelnen markierte Trainingsfläche. Erst dort dürfen die Aktiven ihre Masken abnehmen. „Alle Coaches, Betreuer und Verantwortlichen – das gilt auch für mich selbst – haben heute bereits einen Schnelltest gemacht“, betont Messina.

Testergebnis immer dabei

„Das Testergebnis tragen wir mit uns, genauso wie wir die Maske nur außerhalb des Sportbereiches abnehmen. Und das auch nur dann, wenn wir ausreichend Abstand zu anderen haben. Das Ganze wird streng beobachtet von eigens gebrieften Eltern oder verantwortlichen Mitgliedern der Abteilung, die auch eingreifen und helfen, wenn ein Trainingsteilnehmer einmal den Überblick verlieren sollte.“

AdUnit urban-intext2

Etwas später ist das Training für die U13-Flaggies beendet, denn bald werden die Seniors auf den Platz kommen, was eine Umorganisation der „Practicesquares“ bedingt. Die kleinen Flagfootballer packen ihre beschrifteten Wasserflaschen und Handtücher in ihre Sporttaschen, ziehen sich den Mund-Nasenschutz wieder über und begeben sich durch die gekennzeichneten Zugangswege in Richtung Ausgang.

Seit drei Wochen sind die amtierenden Hessenmeister aus Bürstadt das so gewohnt. Und deshalb müssen sie gar nicht erst aufgefordert werden, sich richtig zu verhalten. Diszipliniert und mit Abstand, dennoch fröhlich und ein wenig ausgepowert gehen sie zum zweiten Mal nach Trainingsbeginn zur Desinfektionsstation, reinigen sich gründlich die Hände und verlassen den Trainingsplatz mit mehr als ausreichend Abstand zum Nächsten.

AdUnit urban-intext3

Währenddessen arbeiten die Tackle-Juniors der Redskins weiter ihre Aufgaben ab und finden zwischendurch sogar Zeit, sich gegenseitig über die Sicherheitskorridore hinweg zu necken und aufzumuntern. Diese tolle Stimmung erzeugt zwischen allen Einschränkungen des Alltags unweigerlich Gänsehaut.

AdUnit urban-intext4

Andreas Röß, Vorsitzender des TV, und Harry Frommeld, Kommunikationschef der Abteilung American Football und Cheerleading, betrachten das Geschehen wohlwollend, während sie sich auf der VIP-Terrasse der Redskins – selbstverständlich deutlich Abstand haltend – mit einem sichtlich beeindruckten Vertreter der Stadt unterhalten. „Wie man sieht, sind hier keine Opportunisten am Werk, die einfach nur das maximal Erlaubte ausnutzen, sondern ein perspektivisch und umsichtig arbeitendes Lenkungsteam.“

„Sport ist möglich“

Das haben die Redskins bereits im vergangenen Jahr in sieben erfolgreich absolvierten Veranstaltungen mit Publikum bewiesen. Ohne einen einzigen Coronafall hier auf dem Platz. „Schon in unseren Trainingseinheiten wird möglichst nichts dem Zufall überlassen“, sagt Harry Frommeld, selbst Vater eines Spielers. „Dadurch ermöglichen wir unseren Aktiven, sich auch in dieser Zeit körperlich fit zu halten, Freunde zu sehen und ihrem Sport nachzugehen.“ Er will aufzuzeigen, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch während einer Pandemie Sport, Spaß und Teamwork möglich sind. Das stärke das Immunsystem und präge soziales Bewusstsein, gegenseitige Rücksichtsname sowie den Gemeinschaftssinn.

„Vom Verhalten der Kinder und Jugendlichen hier auf dem Platz können wir Erwachsenen ohnehin vieles neu lernen, was uns in den vergangenen Monaten abhandengekommen ist. Die Kids haben unsere größte Hochachtung verdient.“ red