Bürstadt. Es geht ungewöhnlich ruhig zu in den Bürstädter Kitas und Krippen. „Nur ein paar Kinder pro Gruppe – das ist ganz anders als sonst“, berichtet Fabienne Massoth aus dem Spatzennest. Gerade mal 30 von 90 Jungen und Mädchen besuchen in diesen Tagen den katholische Kindergarten. Und auch in den städtischen Einrichtungen ist deutlich weniger los. Die Gruppen sind nur zur Hälfte gefüllt, einige auch weniger, berichtet die Stadtverwaltung.

Viele Familien sind dem Appell der Landesregierung gefolgt und lassen ihren Nachwuchs zu Hause. In Hessen bleiben die Kitas genauso wie die Grundschulen grundsätzlich offen. Allerdings wird darum gebeten, die Kontakte auch der Kleinsten soweit wie möglich herunterzufahren. Und damit auch auf die Betreuung im Kindergarten zu verzichten. Das Rathaus hat alle Eltern schriftlich über die Situation informiert und die Empfehlungen des Landes Hessen weitergegeben. „Die Eltern haben auf unsere Bitte sehr verständnisvoll und ohne Ärger reagiert“, berichtet die Verwaltung. Nach wie vor bleiben die Gruppen streng getrennt. Und auch die Erzieherinnen und Erzieher können nicht wechseln, um das Ansteckungsrisiko zu senken.

Bastelpäckchen verteilt

So wird das auch im Spatzennest gehandhabt. Gerade erst war Fabienne Massoth mit „ihren“ Kindern draußen unterwegs. Mit der ganzen Gruppe – zurzeit gerade einmal vier Kinder – ist sie durch die Nachbarschaft gelaufen und hat Bastelmaterial und Briefe an alle Spielkameraden verteilt, die zu Hause bleiben. Das Spatzennest-Team hat kleine Pakete geschnürt mit Fingerspielen und Anleitungen zum Schneiden, Falten und Kleben – alles passend zum Thema Winter.

„Neue Ideen sind gefragt, um die Eltern ein wenig zu entlasten“, erläutert die Spatzennest-Leiterin. Homeoffice und Kinderbetreuung – eine echte Herausforderung für viele Familien. Wenn beide Eltern voll berufstätig sind, bleibt ohnehin kaum Spielraum. „Die Kinder, die da sind, müssen auch kommen“, berichtet sie. Anders ginge das gar nicht. Zum Großteil seien das Jungen und Mädchen, die auch sonst ganztags kommen. Die Kleinen zu Opa und Opa zu bringen, ist zurzeit nicht angeraten – vor allem die Älteren zählen schließlich zur Risikogruppe.

Auch Birgit Steube von der Kita St. Peter sieht „die Not der Eltern“. Kleinkinder zu betreuen, erfordere Zeit. Mit dem Homeoffice sei das schwierig zu vereinbaren. „Andererseits müssen wir endlich aus dieser Pandemie raus“, wünscht sie sich ganz dringend. Und deswegen sei es eben notwendig, die Sozialkontakte einzuschränken.

Für sie ist die Situation ganz klar eine Art von Katastrophe. Da müssten alle jetzt irgendwie durch. „Aber wir geben unser Bestes“, versichert die Kita-Leiterin. Auch ihr Team hat kleine Säckchen gepackt mit fünf verschiedenen Bastelarbeiten und Experimenten, die die Kinder zu Hause ausprobieren können. „Selbsterklärend“ muss das Ganze sein.

In St. Peter ist ebenfalls ein Drittel der Kinder vor Ort. Birgit Steube rechnet aber damit, dass es nach und nach wieder mehr werden. Die Urlaubstage und auch die zusätzlichen Krankentage, die die Regierung den Eltern zugesteht, sind schnell aufgebraucht, das steht für sie fest. Bis alles wieder seinen normalen Gang geht, sei wohl noch eine lange Strecke zu bewältigen. „Das dauert noch“, sagt sie. Und atmet einmal tief durch. (Bilder: Nix/Massoth)