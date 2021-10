Die Fußball-E-Jugend nimmt Fahrt auf

Bürstadt. Die Fußball-E-Jugend des JFV Bürstadt kommt immer mehr ins Rollen. Nachdem die Saison für die Nachwuchskicker mit einer Niederlage gestartet war, hat sich das Team in den vergangenen Partien kontinuierlich gesteigert.

„Die Jungs haben etwas gebraucht. Das war aber nach der Pause und einigen personellen Änderungen in der Mannschaft keine Überraschung“, erklärte Trainer Wilfried Kungl. Schließlich habe sich das Team erst finden müssen, nachdem ein paar Spieler die Mannschaft im Sommer verlassen haben. Auf einen sehr holprigen Auftakt mit einer 2:10-Niederlage gegen die TSV Auerbach, folgte ein 4:4 in Riedrode gegen die FSG Bensheim. „Da hat man gesehen, dass die Spieler Selbstvertrauen bekommen und sich das Training auszahlt“, so Kungl. Passend dazu konnten sich die E-Jugendlichen Benjamin, Leonat, Luan, Lennard, Nico, Lukas, Emirhan, Noa, Joshua, Loris, Leandros und die beiden Efes über neue Trainingskleidung freuen, die Angela Massoth, Geschäftsführerin der Firma Metallbau & Schlosserei Vock, sponserte.

Starke Nerven gezeigt

Dann folgte das erste Highlight in der noch jungen Saison. Im Pokalwettbewerb trat der JFV beim SV Zwingenberg an. Nach spannenden 60 Minuten mit anschließender Verlängerung stand es 2:2. Das Neunmeterschießen musste die Entscheidung bringen: Hier hatten die JFVler die besseren Nerven und zogen durch ein 6:5 in die nächste Runde ein. „Das war eine bärenstarke Leistung. Da hat man gesehen, was alles möglich ist, wenn alle fighten und sich gegenseitig auf dem Platz unterstützen“, lobte Kungl, der im Training von Arek Czogalla unterstützt wird und mit Mareike Pieloth eine emsige Helferin an der Seite hat, die sich um die umfangreiche Organisation kümmert. Mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken folgten ein 3:1-Sieg beim TV Lorsch und jüngst ein souveräner 11:2-Erfolg beim SV Fürth. lu