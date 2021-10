Die Dartscheibe fest im Visier

Riedrode. Die Dartabteilung ist das jüngste Kind der FSG Riedrode. Die existiert seit dem vergangenen Jahr und hat es trotz der auch für Sportler schwierigen Corona-Bedingungen geschafft, an den Start zu gehen. Fünf dartbegeisterte junge Männer pflegen im Vereinsheim der FSG Riedrode regelmäßig ihr Hobby und freuen sich über weitere Mitstreiter, die diese Leidenschaft teilen.

Noch ist ihnen zwar ein Starkult wie bei Profidarter Michael van Gerwen, der mit seiner Einlaufmusik zum Titel „Seven Nation Army“ von Wettkampf zu Wettkampf stolziert und dabei ordentlich Preisgelder kassiert, fremd. Doch ein Anfang ist immerhin gemacht.

In C-Klasse Rhein-Neckar aktiv

André Held, Sebastian Schnell, Björn Dexler, Uwe Gerhard und Pascal Seigies – das sind die fünf Protagonisten aus Riedrode. Sie versuchen ihr Wurfglück gerade in der C-Klasse Rhein-Neckar im Deutschen Sportautomatenbund (DSAB) als Mannschaft „FSG Hall‘n Kill“.

Höchst unterschiedlich sind dabei die Erfahrungswerte, die die fünf Teammitglieder mit „ihrer“ Sportart haben. Uwe Gerhard ist das erfahrenste Mitglied und schon seit 2007 mit Pfeilen und Dartscheibe bestens vertraut. Björn Dexler stieß erst 2020 zum Dart und findet ebenso großen Gefallen an seinem neuen Hobby.

Trifft die FSG in ihrer Liga auf einen ihrer sieben Gegner, so tragen vier Spieler insgesamt 18 Spiele aus. Zweimal stehen sich die jeweiligen Doppel gegenüber. Danach hat es jeder der vier FSG-Akteure im Einzelduell mit jedem der vier Spieler der gegnerischen Mannschaft zu tun. Das ergibt insgesamt zwei Doppel- und 16 Einzelbegegnungen.

Endet die Begegnung 9:9, also unentschieden, erfolgt eine Verlängerung. In diesem sogenannten Teamspiel sind die Doppel dann erneut gefordert. Ihre Ergebnisse werden nun mit einem anderen Berechnungsmodus zusammengezählt und entscheiden über Sieg und Niederlage.

Geworfen wird dabei vom sogenannten Oche. So heißt beim Dart die Abwurflinie, die 2,37 Meter von der Zielscheibe entfernt ist. In der C-Klasse wird im sogenannten 301-Single-Out Format gespielt. Das bedeutet, dass jeder Spieler danach strebt, mit guten Ergebnissen bei drei geworfenen Pfeilen, der sogenannten Aufnahme, seine Negativpunktzahl so schnell wie möglich auf Null zu drücken. Gelingt ihm das zweimal, hat er die Begegnung für sich entschieden.

Guter Umgang miteinander

Was fasziniert die Dart-Spieler an ihrer Sportart? Der 25 Jahre alte Pascal Seigies, der die Abteilung bei der FSG Riedrode ins Leben rief, braucht dabei nicht lange zu überlegen: „Der gute Umgang bei den Mannschaftswettkämpfen ist das, was mir so gut gefällt“, betont er. Der sportliche Wettkampf mit der erforderlichen Wurfgenauigkeit steht für ihn zweifelsohne im Vordergrund, aber der Dartsport sei auch für sein großes Miteinander bekannt. „Da gehört es zum guten Ton, den Gegner für eine starke Aufnahme zu beglückwünschen,“ so Seigies.

Aktuell sucht Seigies noch nach neuen Mitstreitern, die sich gerne bei ihm melden können. Langfristig will er den Dartsport bei der FSG Riedrode, bei der er in der zweiten Mannschaft auch Fußball spielt, als „richtige“ Abteilung etablieren.

Dafür braucht es aber in jedem Fall eine breitere Basis. „Irgendwann wollen wir auch einmal mehrere Mannschaften stellen und uns noch mehr auf den sportlichen Erfolg fokussieren“, spricht Seigies seinen Wunschgedanken aus.

Aber erst einmal bedankt er sich beim Vorstand der FSG , der ihn bei seinem Vorhaben so tatkräftig unterstützt hat.