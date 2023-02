Die Damen lassen’s krachen

Bürstadt. Bei der zweiten HCV-Frauensitzung, ausgerichtet vom Heimat- und Carneval Verein (HCV) Bürstadt, erobern gleich zwei Moderator*innen einen ganzen Saal voller Damen. Das Gendersternchen steht an dieser Stelle ganz bewusst, denn hinter dem HCV-Urgestein „Fraa Owweloch“ und ihrer adretten Tochter „Tussnelda Owweloch“ steckten HCV-Präsident Patrick Brenner und Männerballett-Tänzer Jonas von Dungen, die in ihren Rollen gekonnt und launig durch das rund fünfstündige Programm führten. Was die Närrinnen auf der Bühne zu sehen bekamen, ließ die Stimmung oftmals bis zum Siedepunkt kochen.

Auch das amtierende Bürstädter Prinzenpaar Andreas II. und Viviane I. ließ es sich, nach pompösem Einzugsmarsch vom Musikzug der freiwilligen Feuerwehren Bürstadt/Hofheim, nicht nehmen, seine Grußworte an das weiblich-närrische Volk zu richten. Begleitet wurden die beiden wie immer von Vertreterinnen der Vereins AG. Die ersten Hüftschwünge unter lateinamerikanischen Rhythmen gab die Zumba Gruppe aus Einhausen unter der Leitung von Pedro Blas zum Besten. Das Männerballett des 1. Riedroder Fastnachts Clubs – Die Brunnebutzer – entführten ihr Publikum in den Wilden Westen.

Von mehrstimmigem Gesang und was man als Drei-Mann-Gospel-Chor so erlebt, wusste Michael Held den Bürstädterinnen zu berichten. Diese bekamen alsbald wieder etwas zum Staunen, denn Männer in Strumpfhosen sieht man nun wirklich nicht alle Tage: Das Männerballett der Wormser Prinzengarde Gloria 02 gestaltete seinen Auftritt unter dem Motto „Robin Hood“.

Nicht über den Rio Grande aber über den Rhein reiste ein weiterer Tross an, um den Damen im hessischen Ried ordentlich einzuheizen. Das Männerballett „Schoppendales“ aus Osthofen tanzte sich „schwankend durch Rio“.

Nach diesem bunten Programm stand nun Stimmungsmusik auf dem Programm: Tom Nieber warf einmal mehr für den HCV den Riemen auf die Orgel und bespaßte sein Publikum mit „Quetschkommod’“ und am Klavier. Einen zunächst frommen Auftritt lieferte das Männerballett des CC Sackschdoahogger Bürstadt unter dem Motto „Sister Act“, bevor die Herren – ohne Ordensgewand, aber dafür in gold-schimmerndem Dress – zu fetziger Musik die Beine warfen.

Nach zwei mal elf Minuten Pause läuteten die Trommler des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehren Bürstadt/Hofheim die zweite Sitzungs-Halbzeit wuchtig ein. Die „flotten Feger aus Riedrode“, das Männerballett der FSG, glänzten als Müllmänner. Anschließend ging es hoch hinaus: Der SKK 50 mit seinem Männerballett „Stecke und Steif“ riss das Publikum aus den Sitzen, denn das Motto „Top Gun“ begeisterte die anwesenden Damen.

Anschließend durften die gut gelaunten Närrinnen dem leidgeplagten Familienvater Reiner Ernst (alias Reiner Menzel) lauschen, der von der Pubertät seiner Tochter und damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu berichten wusste.

Einmal mehr brachte danach „das kleinste Männerballett Bürstadts“ die Bauchmuskeln der Anwesenden zum Beben: Die vier vom Bürstädter Bollerwagen Club, die damit als gesamter Verein auf der Bühne standen, zeigten sich gewohnt athletisch als Prinzessinnen beim Aerobic der etwas anderen Art. Die Männer-WG des Wormser Carneval Club legte ein unterhaltsames Medley aufs Parkett, während das vom SV 1946 Crumstadt angereiste Männerballett die Besucherinnen zu einem Angelausflug entführte.

Wieder an Land ging es zum Endspurt und auf eine (Traum-)Reise mit dem HCV Männerballett „Die Riedbuwe“, die sich sowohl als lustige als auch als gruselige Monster in den Traum von „Tussnelda Owweloch“ tanzten.

Beim Finale brachte DJ Dieter den Saal noch einmal zum Kochen. Der Erlös der Sitzung geht an einen sozialen Zweck in Bürstadt. Dass keine Gruppe ohne den eigens für die Frauensitzung entworfenen Orden die Bühne verlassen durfte, versteht sich von selbst. red