Die Brass Band spielt wieder auf

Biblis. „Nach zweijähriger Pandemie und ohne Auftritte ist es der Brass Band gelungen, trotz aller widrigen Umstände und leichten Blessuren, die vor allem die Musikvereine hart getroffen haben, gut aus dieser Krise zu kommen, worauf wir auch ein wenig stolz sind“, teilt die Brass Band Biblis in einer Pressemitteilung mit. „Wie wir leider erfahren haben, hatten nicht alle Musikvereine dieses Glück, sich durch die Pandemie zu retten und sind dadurch der Coronakrise zum Opfer gefallen. Somit sind wir erleichtert und froh, dass es uns als Verein immer noch gibt!“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bibliser Musiker haben es geschafft, innerhalb dieser zwei Jahre einige Outdoor-Musikstunden im Schulhof der Riedhalle sowie die beiden Jahreshauptversammlungen im Bürgerzentrum zu veranstalten.

Das geplante Winter-Open-Air am ersten Advent 2021, das in der Parkanlage in Biblis stattfinden sollte und wofür sich alle Aktiven intensiv vorbereitet hatten, musste wegen steigender Inzidenzen schweren Herzens wieder abgesagt werden. Doch nun blicken die Musiker nach vorn: „Endlich ist es wieder so weit: Die Brass Band ist aktuell wieder gefragt, so dass über die Sommermonate wieder diverse Auftritte auf unserem Terminplan stehen und wir nach einer langen Durststrecke endlich wieder vor Publikum spielen dürfen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um für die kommenden Auftritte gerüstet zu sein, wurden die wöchentlichen Musikproben wieder aufgenommen, damit sich die Zuhörer erneut an dem gewohnten Brass-Band-Sound erfreuen können.

Einige Auftritte geplant

Auf dem Programm stehen derzeit folgende Auftritte: Am Sonntag, 15. Mai, soll es beim Hofflohmarkt in „Bella’s Biergarten“ in Biblis um 16.30 Uhr ein Platzkonzert geben. Bei diesem Auftritt wird die Brass Band ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen und zu einer Spendenaktion aufrufen.

Am Sonntag, 26. Juni, folgt der Auftritt beim Gurkenfest in Biblis um 18 Uhr. Am Freitag, 8. Juli, ist die Brass Band Biblis bei der After-Work-Party in der Gaststätte Bruchweiher um 19 Uhr zu hören, bevor sie dann am Montag, 18. Juli, ihr Können bei einer Outdoor-Probe im Brauhaus Drayß in Bürstadt um 19 Uhr zum Besten gibt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wir freuen uns schon sehr auf die kommenden Auftritte, um uns endlich wieder vor einem breiten Publikum präsentieren und dieses erneut mit unserer Musik unterhalten zu können“, heißt es vonseiten der Musiker voller Vorfreude. red

Info: Aktuelle Infos gibt es unter https://brassbandbiblis.de