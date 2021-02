Biblis/Groß-Rohrheim. Menschen in Biblis und Groß-Rohrheim, die über 80 Jahre alt und pflegebedürftig sind, in der eigenen Wohnung leben und aus eigener Kraft oder mit Hilfe von Angehörigen den Weg ins Bensheimer Impfzentrum nicht schaffen, dürfen sich Hoffnung auf eine baldige Corona-Impfung machen. Der Kreis wird in den ersten beiden März-Wochen mobile Impfteams in Kommunen schicken, die weiter weg vom Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim liegen. Grund ist die deutlich wachsende Verfügbarkeit von Impfstoffen im Kreis. Dies sagte Landrat Christian Engelhardt am Donnerstag in einer Pressekonferenz.

Man wolle den Menschen ein Impfangebot machen, die mehr als 20 Kilometer weit weg vom Bensheimer Impfzentrum wohnen, dies aber aus eigener Kraft nicht erreichen können. Betroffen wären demnach acht Kommunen, darunter auch Groß-Rohrheim und Biblis. Dieses Angebot könne man machen, weil die Impfungen in Bensheim für die priorisierte Personengruppe nun doch vermutlich schneller über die Bühne gehen könnten als erwartet. Die Betroffenen würden per Post informiert und eingeladen.

Keine Hausbesuche

Der Landrat weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass sich das Impfangebot ausdrücklich auf die Menschen beziehe, die tatsächlich so pflegebedürftig seien, dass sie Bensheim nicht aus eigener Kraft erreichen können und auch keine Unterstützung von Verwandten hätten. Vorgesehen sei, dass die Impfteams jeweils an einem Tag in eine Kommune kommen. Es seien jedoch keine Hausbesuche vorgesehen beispielsweise bei bettlägerigen Personen. Diese Hausimpfungen seien zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Vielmehr werde an einer zentralen Örtlichkeit der Gemeinde geimpft, sagte eine Kreis-Sprecherin. Wo genau das mobile Impfteam in Biblis und Groß-Rohrheim die Spritzen setzen wird, stehe noch nicht fest. bjz