Der WM-Countdown läuft

Bobstadt. Auch wenn die pandemische Lage anderes vermuten lässt, findet die diesjährige Weltmeisterschaft im Jazz- und Modern Dance statt. Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept soll dazu beitragen, die Gefahr einer Ansteckung auszuschließen und die WM nicht ein zweites Mal in Folge abzusagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vom 9. bis 15. Dezember werden nun in Warschau die Besten der Welt gekürt. Nach langen Überlegungen und Planungen haben sich die Bobstädter Tänzerinnen mit Eltern und Trainerin dazu entschlossen, an den Meisterschaften teilzunehmen. Wochenlang wurde trainiert und die Mannschaften sind gut vorbereitet. Im Erwachsenenbereich hat sich die „Piccolla dance company“ in der Kategorie Jazz Formation qualifiziert. Nachdem sie 2019 die WM knapp um einen Platz verpasst hatten, freuen sich die Tänzerinnen mit ihrer Trainerin Lisa Herrmann nun besonders auf dieses Erlebnis.

Aber auch im Kinder- und Jugendbereich darf die TG Bobstadt in Kooperation mit dem Studio TANZbar Biblis von Lisa Hermann zwei Mannschaften auf die Reise schicken. Zum einen die 14 Tänzerinnen der „neo dance company“, die bereits zum fünften Mal in Folge die deutschen Farben vertreten dürfen und zum anderen die Smallgroup der „MIO Company“, die als amtierender deutscher Meister antreten.

Weiterhin wird mit Marilena Seng im Solo und im Duo mit Emma Roos sowie dem Duo Nica Habel und Melina Fertich das Aufgebot komplettiert. Alle Tänzerinnen sind besonders glücklich, nach der langen Online-Trainingsphase endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen – und das nun auf internationalem Parkett.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aufgrund der besonderen Situation während der Pandemie erfordert diese WM-Teilnahme nicht nur viel Disziplin der Sportlerinnen, sondern auch viel organisatorischen Aufwand und enorme Kosten, die auf die jungen Tänzerinnen zukommen. Daher freuen sich die Mädels über jeden Euro, der ihnen die Reise zur WM erleichtert. Wer die jungen Talente aus der Region auf ihrem Weg an die internationale Spitze unterstützen möchte, kann dies mit einer kleinen Spende tun. Hierzu steht im Studio TANZbar, Darmstädterstraße 1 in Biblis, eine Spendenbox oder es kann der Betrag mit dem Verwendungszweck „Spende WM“ auf das Konto der TG Bobstadt, IBAN: DE11 5096 1206 0000 5067 29, überwiesen werden. red