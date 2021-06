Der Rettungsdienst rückt ab Februar von neuer Wache aus

Bürstadt. Anfang März war der erste Spatenstich für die neue Rettungswache in Bürstadt, jetzt ist der Rohbau in der Römerstraße schon bald fertig. „Dann geht es parallel an die Fassade und den Innenausbau“, sagt Christian Keilmann, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Rettungsdienst Bergstraße gGmbH, auf Nachfrage dieser Redaktion. Bereits ab Februar 2022 soll sie genutzt werden.

Entweder Ende diesen Jahres oder Ende Januar 2022 rechent das DRK, das dafür die Firma WSW als Generalunternehmer beauftragt hat, mit der Fertigstellung des Neubaus. Dieser verschlingt rund 1,6 Millionen Euro. Die Kosten für das Bauprojekt bringt zunächst der DRK Kreisverband Bergstraße als Bauherr auf und vermietet das Gebäude an die DRK Rettungsdienst Bergstraße gGmbH, erläutert der Geschäftsführer. Damit erzielt das Rote Kreuz wieder Einnahmen, mit denen der Bau im Endeffekt gegenfinanziert wird „Die Miete wird über das Rettungsdienstbudget finanziert. Somit werden die Kosten letztlich durch die Krankenkassen getragen“, sagt Keilmann.

Auch der Kreis hat eine Zusage gemacht, mit für die Miete aufzukommen, da die Rettungswachen für den Kreis Bergstraße eine große Bedeutung bei der Patientenversorgung haben. Das hatte Landrat Christian Engelhardt bei der Unterzeichnung der entsprechenden Grundsatzvereinbarung im Juli 2020 erklärt.

Keilmann ist froh, dass seine Mitarbeiter nach der Fertigstellung endlich passende Arbeitsbedingungen vorfinden werden. „Denn die alte Rettungswache ist ein seit Jahren bestehendes Provisorium, so wie es in den 1990er Jahren überall üblich war. Es gab selten Rettungswachen, die auch für diesen Zweck gebaut wurden“, erklärt Keilmann.

Doch durch die erhöhte Anzahl von Mitarbeitern, die größeren Rettungsfahrzeuge und Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung sowie Regeln sei die neue Rettungswache dringend notwendig geworden. Und er betont: „Bürstadt ist da nur der Anfang. Dringende Notwendigkeit besteht hier auch in Biblis und Lampertheim.“ Erleichtert zeigt sich Christian Keilmann über die reibungslose Zusammenarbeit mit der Stadt Bürstadt. Sie stellt dem DRK das Gelände mit einem Erbbauvertrag zur Verfügung. Und auch die erste Planung, auf der das Deutsche Rote Kreuz dann aufbauen konnte, wurde im Bauamt der Stadt Bürstadt erstellt.

In der neuen Rettungswache arbeiten dann 16 Mitarbeiter plus Notärzte. Tagsüber sind gleichzeitig sechs vor Ort, nachts sind es vier. Über den schnellen Zugang zur B 44 können sie von der Römerstraße ins südliche Ried ausschwärmen, um die Patienten zu versorgen.

Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader hatte sich ganz besonders für den Standort stark gemacht, als Kreis und Rotes Kreuz nach einem Standort für die neue Rettungswache gesucht hatten. Zum einen ist das DRK dort auch jetzt schon beheimatet, zum anderen befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft die Feuerwache Mitte, so dass sich Sicherheit und Rettungsdienste schon jetzt an einem Platz bündeln.

Neben einem Notarzteinsatzfahrzeug finden dort auch ein Krankentransport- und ein Ersatzfahrzeug ihren Platz. Für DRK-Mitarbeiter, die 24·Stunden im Dienst sind, werden zudem Umkleide- und Sanitärräume gebaut. Zudem soll es Aufenthalts-, Schlaf- und Schulungsräume geben. Ein weiteres Ersatzfahrzeug wird in einer Garage auf dem Gelände untergebracht.