Biblis. An frühlingshaft-österlich gedeckten Tischen nahmen diesmal die Gäste des Seniorentreffs in Biblis Platz. Organisatorin Erika Ritter begrüßte die Gäste und wünschte den Zuhörern viel Vergnügen mit Schlagern aus ihrer Jugendzeit. Gleichzeitig kündigte sie Gabriella König an, die mit ihrer markanten Stimme den Ton angab. Bevor es mit dem Singen losging, hatte Maria Müller eine Geschichte mit dem Titel „Dem Frühling auf der Spur“ parat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf den Tischen hatten die Helfer Heften mit Schlagern verteilt. So wurden schöne und auch wehmütige Erinnerungen wach. Maria Müller trug noch das Gedicht „Der Frühling sei dir grün, wenn wieder die Veilchen blühen“ vor. Danach servierte das ganze Team Kaffee und Kuchen.

Da Ostern nun vor der Tür steht, hielt Maria Müller noch ein lustiges Ostergedicht bereit, indem der freche Osterhase dem Huhn ein Ei stibitzt. Auch Gisbert Pöhlau ist am technischen Pult nicht mehr wegzudenken.

Erika Ritter bedankte sich bei allen Gästen für ihr Kommen und sprach gleichzeitig die Einladung zum nächsten Treffen am Mittwoch, 26. April, aus. Um Angabe bei der Anmeldung wird gebeten. red