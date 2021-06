Bürstadt. Der Kreis Bergstraße meldet, dass eine 59-jährige Person aus Lampertheim im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben ist. Die Anzahl der Neuinfektionen ist weiterhin gering. Seit Samstag sind fünf Ansteckungen registriert worden. Darunter zwei in Lampertheim. Für Viernheim wurden zwei Infektionen nachgemeldet. Die Inzidenz liegt bei 19,6. Bei einem Infektionsfall der vergangenen Tage aus dem Kreis Bergstraße wurde die Delta-Variante nachgewiesen. In Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim liegen keine neuen Meldungen vor. Sieben Personen aus dem Kreis befinden sich mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. ps

