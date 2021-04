Bürstadt. Das Jugendhaus Bürstadt ruft zu einer kreativen Mitmachaktion auf: Kinder, Jugendliche, Familien und alle, die Lust haben, sind dazu eingeladen, für das Altenheim St. Elisabeth zu basteln. Wer mitmachen möchte, sollte allerdings schnell loslegen: Abgabetermin ist schon am Donnerstag, 15. April. Am Tag darauf will das Jugendhaus-Team die Kunstwerke überreichen.

Zum 19. April beziehen 24 Seniorinnen und Senioren den neuen Erweiterungsbau von St. Elisabeth. Das Jugendhaus möchte das Dekorationsteam der Einrichtung mit kreativen Ideen unterstützen – und zwar „gemeinsam mit vielen Teilnehmern aus der Bevölkerung“, erläutert Ralph Dobner vom Jugendhaus. Gerade für Familien sei das doch eine schöne Gelegenheit, um gemeinsam etwas zu gestalten.

Ideen und Anleitungen per Video stellt das Jugendhaus in den sozialen Medien bereit. Alles kann ganz in Ruhe daheim nachgebastelt werden. Die beiden Teamerinnen Stefanie Killian und Derya Aya zeigen dabei verschiedene Möglichkeiten, um sich an dieser Aktion zu beteiligen. Das Motto lautet „Upcycling“ – also aus Alt macht Neu. Genutzt werden dafür alte Gegenstände, die jeder daheim hat. „Wir möchten den Sachen neues Leben einhauchen“, kündigt Dobner an.

So erklären Killian und Aya im Video, wie sie alte Tontöpfe mit Bastelkleber und bunter Schnur neu gestalten. Alte Holzrahmen erhalten durch Acrylfarbe ein neues Aussehen. Lebensmittelgläser oder alte Einmachgläser erstrahlen durch buntes Transparentpapier, das außen herum festgeklebt wird, in neuem Licht. „Es wäre schön,wenn sich viele an dieser Aktion beteiligen und wir mit unseren Videos die Kreativität anregen können“, hofft Ralph Dobner. red

