Debatte über Lidl verschoben

Bürstadt. Die Beratung über den Bebauungsplan in den Lächnern – entscheidend für eine Erweiterung des Lidl-Marktes – hat der Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, 14. Juli, verschoben. FDP-Fraktionschefin Chantal Stockmann hatte sich darüber beschwert, dass sie entscheidende Unterlagen erst am Tage vor der Sitzung erhalten habe. Das sei schon häufiger passiert. Uwe Metzner (Grüne) stimmte ihr zu, weil er in der Fraktionssitzung noch darüber sprechen möchte. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, sprach sich Jürgen Eberle (CDU) dafür aus, die Entscheidung zumindest im Parlament zu beraten und zu beschließen. „Dann müssen wir Lidl nicht bis nach der Sommerpause und noch ein Vierteljahr vertrösten.“ cos

