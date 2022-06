„Das war schon fast magisch“

Bürstadt. Was die knapp 200 Zuschauer kürzlich auf dem Homefield der Bürstadt Redskins zu sehen bekamen, war beste Werbung für American Football in Deutschland. Gegen die Hanau Hornets (34:00) und die Marburg Mercenaries (22:6) zeigten die „Jungen Wilden“ zum dritten Mal in dieser Season eine nahezu tadellose Leistung.

Bereits bei den beiden vorangegangenen Spieltagen in Rodgau und Nauheim wurde deutlich, wie gut Jugendleiter Jens Pfeifer und dessen Headcoach Christian Steffan mit ihrer Coachingcrew das Team aufgestellt hatten. Bei allen vier Spielen in der eigenen Conference (Ligagruppe A) dominierten die Redskins ihre Gegner fast nach Belieben, konnten jeweils ungefährdete Siege nach Hause bringen und sich frühzeitig für die Playoffs um die Meisterschaft qualifizieren. Nun waren mit den Marburg Mercenaries und den Hanau Hornets die Tabellenführer aus Gruppe C und die Tabellenzweiten aus Gruppe B zu Gast. Die Mercenaries reisten mit 8:0 Punkten als sicherer Playoffteilnehmer in Gruppe C an. Wohingegen in Gruppe B die Universe aus Frankfurt die Tabelle klar anführt und die Hornets demnach im Kampf um die Meisterschaft keine Rolle spielen werden.

Rein sportlich gesehen konnte es bei diesen Interconference-Games also keine Überraschungen mehr geben, und die Zuschauer hätten sich einfach nur auf einen angenehmen Vormittag im Stadion an der Wasserwerkstraße einstellen können. Doch weit gefehlt. Denn die Redskins Juniors zeigten einmal mehr Nachwuchsfootball vom Feinsten. Mit wahrlich sehenswerten Runs, einigen Trickspielzügen, Interceptions und nahezu chirurgischem Tackling gab es einen Szeneapplaus nach dem anderen. Zwischen den Spielen überraschten dann die Cheerleader der Redskins, gemeinsam mit der Cheerdance Gastformation Blue Diamonds aus Eschborn, die Fans und sorgten mit einem atemberaubenden Programm aus Stunts und Choreos für ein weiteres Highlight.

U16 geht in die Playoffs

Ein sichtlich begeisterter Harry Frommeld (Kommunikationschef der Redskins) anschließend: „Was dieses junge Team heute wieder gezeigt hat, das war schon fast magisch. Es ist nicht neu, dass in Bürstadt vorbildliche Jugendarbeit geleistet wird. Doch wie die Jungs da auf dem Platz gezaubert haben, war reif fürs Lehrbuch. Und dabei haben wir keinerlei Überheblichkeit gesehen, sondern einfach nur pure Spielfreude. Ein ganz großes Lob an Team und Coaches.“ Anschließend wurden Team und Staff umringt von Cheers und Fans, eine rießige Footballtorte für das Erreichen der Playoffs überreicht.

Abteilungsleiterin erhält Rose

Und Anna Messina, Abteilungsleiterin American Football und Cheerleading beim TV Bürstadt, erhielt von jedem U16-Spieler eine rote Rose. Dabei war diese Geste stellvertretend an alle Helfer gerichtet, die solche emotionalen Momente im Stadion erst möglich machen.

Somit gehen die Jungen Wilden der Redskins also nach einer „Perfect Regular Season“ in die Playoffs um die Meisterschaft der Jugendoberliga Hessen am 23. Juli. Im eigenen Stadion werden sie dann die Möglichkeit haben, ihren Titel aus dem vergangenen Jahr gegen Frankfurt und Marburg zu verteidigen. red