Das Team von PaHoRi bekommt Verstärkung

Bürstadt. Im Rahmen der Jahresabschlussfeier wurden sieben neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in das PaHoRi-Team aufgenommen. Fünf Wochenenden und fast 80 Stunden haben sie in die Ausbildung zu ehrenamtlichen Palliativ- und Hospizbegleiterinnen investiert. Menschen in einer existenziellen Lebenskrise zu begleiten erfordert viel Feingefühl und eine Menge Fachkenntnis. Diese eigneten sich die sieben Teilnehmerinnen seit Anfang September an. Für so viel Engagement wurden sie zum Abschluss ihrer Ausbildung mit einer Qualifizierungsurkunde ausgestattet. Wie das schon seit Anbeginn das Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried üblich ist, bekamen sie außer der Urkunde auch einen Engel überreicht. Der soll sie, ebenso wie ihre 35 Kollegen und Kolleginnen, bei ihrer Arbeit begleiten.

Die „Neuen“ wurden herzlich in das Team PaHoRi aufgenommen. „Wir freuen uns sehr über die Verstärkung. Denn angesichts der derzeitigen Lage im Gesundheitswesen sind unsere Begleiter und Begleiterinnen ein wahrer Segen. Sowohl für die Erkrankten, wie aber auch für die An- und Zugehörigen. Mit ihrem Fachwissen können sie die betroffenen Familien hilfreich entlasten und unterstützen“, so das PaHoRi-Team. Unser Bild zeigt (v.l.): Kursleiterin Margarete Keilmann, Claudia Gabel, Marina Lochbühler, Christine Göpfert, Bonny Spindler, Alexandra Schneider, Isolde Reinhardt, Vorsitzende Sabine Gerber und Gaby Weiß-Szpera, Kursleitung. red