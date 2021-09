Das Springen lockt viele Zuschauer an

Riedrode. Fest in Frauenhand ist der Reit- und Fahrverein Riedrode (RuF). Beim Dressur- und Springturnier, das mit einem Reitertag für Nachwuchsreiter zu Ende ging, waren die Turnierleiterinnen Sabrina Litters sowie Karin und Marlena Molitor nicht gefordert. Gut im Vorfeld organisiert, verliefen die drei sportlichen Tage ohne Zwischenfälle.

Dressur zu Beginn

Am Freitag gehörte der idyllisch am Waldesrande gelegene Turnierplatz den Dressurreitern. Vier Prüfungen galt es zu absolvieren. Kamen vormittags nur einige wenige Zuschauer auf die Anlage, so war die Resonanz am Nachmittag gut. Das berichtete Karin Molitor.

Am Samstagmorgen wurde mit einem Springen der Klasse A* mit Stilwertung um 9 Uhr gestartet. Das Richterteam um Sabine Stitz verfolgte das Geschehen vom hohen Richterturm aus.

Hier hatten auch die Stadionsprecherinnen Britta Rennert und Nora Probst ihren Platz am Mikrofon. Sie unterrichteten Sportler und Zuschauer über Pferde- und Reiternamen und gaben die Zeiten und Fehlerpunkte bekannt.

Besonders viele Zuschauer verfolgten am Nachmittag das Springen der Klasse L mit Siegerrunde. Hier legte der für den RFV Lampertheim startende Denis Kühn auf Free Willy mit 38,61 Sekunden die schnellste Zeit vor. Allerdings kassierte er vier Fehlerpunkte und kam so hinter Daniel Fiechter (RSG Ostergewann) mit Asjeblief van het Bagoniebo und drei S-Fehlern auf Platz zwei. Der Reitertag am Sonntag stand dagegen ganz im Zeichen des Nachwuchses. Prüfungen am Führzügel gehörten ebenso dazu wie Reiterwettbewerbe, die im Schritt, Trab und Galopp geritten werden mussten.

„Wir hatten zirka 50 Helferinnen und Helfer an den drei Tagen“, berichtete Karin Molitor. So wurde die Meldestelle wieder von Gaby Bierbaum betreut. Zudem waren Helfer in der Küche und im Getränkewagen fleißig. Und Bäckerinnen hatten für Kuchen gesorgt. Als Tierärztin versah Kirsten Engert ihren Dienst, und die Johanniter waren für den Fall einer Verletzung vor Ort. „Wir sind unseren Sponsoren dankbar, denn ohne sie hätten wir nicht 50 Prozent der Preisgelder auszahlen können“, gestand Molitor.