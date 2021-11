Bürstadt. „Jetzt Blumenzwiebeln pflanzen und im Frühjahr das Quartier zum Blühen bringen“, unter diesem Motto findet am Samstag, 6. November, um 14 Uhr eine Pflanzaktion in der östlichen Kernstadt von Bürstadt statt. Treffpunkt ist der Turnvater-Jahn-Platz. Diese Aktion erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Quartiersbüro sowie der Bürstädterin Stefanie Ackermann und wird aus den Mitteln des Verfügungsfonds finanziert.

Mitmachen können alle, die mithelfen möchten, dass rund 850 Blumenzwiebeln an verschiedenen Stellen im Quartier unter die Erde kommen. Hierfür werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, ihre eigenen Schaufeln, Spaten, Gartenhandschuhe und gerne auch kleinere Pflanzschaufeln, Blumenzwiebelpflanzer, Pflanzlochbohrer oder Unkrautstecher mitzubringen. All diese Hilfsmittel können genutzt werden, um die Zwiebeln in die Erde zu bekommen. Hierbei handelt es sich um Wildarten-Zwiebeln, die nicht so groß und dick sind. Wer möchte, kann zudem Gartenkniekissen mitbringen, und jeder sollte an praktische Kleidung denken, die schmutzig werden darf.

Die Blumen wie Krokusse, Wildtulpen, Traubenhyazinthen und Osterglocken werden dann in den kommenden Jahren, meist um den März herum, ihre bunte Pracht entfalten. Je nach Anzahl der Helferinnen und Helfer könnten an diesem Nachmittag mehrere Grünflächen im Quartier mit den Blumenzwiebeln bestückt werden.

Stefanie Ackermann hat im Quartiersbüro einen Antrag gestellt, um ihre Idee für einen Bienenfutterautomaten im Quartier zu verwirklichen. Bei dem Bienenfutterautomaten handelt es sich um einen ehemaligen Kaugummiautomaten, der für die Ausgabe von Saatgutmischungen umgerüstet wurde. Der Bienenfutterautomat wird im kommenden Frühjahr im Quartier installiert.

Geld vom Verfügungsfonds

Da Anträge über den Verfügungsfonds auch immer eine Mitmachaktion beinhalten sollen, findet im Vorfeld eine Blumenzwiebelpflanzaktion statt. Stefanie Ackermann und das Quartiersbüro freuen sich über viele tatkräftige Helferinnen und Helfer, sicherlich ist es auch eine schöne Aktion für Familien, um gemeinsam das Quartier mit Blumen zu verschönern. Das Projekt „Bienenfutterautomat mit begleitender Pflanzaktion“ wird mit 995 Euro durch den Verfügungsfonds soziale gesunde Stadt Bürstadt gefördert.

Gerne können weitere Ideen aus der Bürgerschaft durch die Mittel des Verfügungsfonds vor Ort umgesetzt werden. Für Fragen zu Anträgen steht das Team des Quartiersbüros zur Verfügung. Das Quartiersbüro in der Bürgermeister-Siegler-Straße 29 hat immer dienstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Anfragen können auch per Mail an info@quartiersbuero-buerstadt.de gestellt werden. red