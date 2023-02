Das Kapitel 2. Bundesliga ist beendet

Bürstadt. Es hatte sich seit einiger Zeit abgezeichnet – jetzt ist es offiziell: Der 1. Judo-Club (JCB) Bürstadt wird in diesem Jahr nicht in der 2. Bundesliga Süd antreten. Die Männer-Kampfgemeinschaft der Südhessen wird künftig wieder in der drittklassigen Oberliga Hessen starten. „Wir haben uns als Verein entschieden, freiwillig aus der Liga zurückzuziehen. Das hat in erster Linie organisatorische Gründe, die mit den hohen Auflagen des Deutschen Judo-Bunds verbunden sind“, sagte Bürstadts Pressewart Wolfgang Keltjens dieser Redaktion.

1. Judo-Club Bürstadt Der 1. Judo-Club Bürstadt wurde 1978 gegründet. Er besteht aus den Abteilungen Judo und Selbstverteidigung und hat knapp 270 Mitglieder. Beim Männer-Team bildet der 1. JCB eine Kampfgemeinschaft mit der TG Rimbach. Die KG Bürstadt/Rimbach startet seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd unter dem Namen 1. Judo-Club Bürstadt. Das zweite und das dritte Männerteam treten in der Landesliga und Bezirksliga an.

Zu den Auflagen gehören unter anderem eine Internetverbindung in der Wettkampfhalle. Diese soll neben der simultanen Übermittlung der Ergebnisse auch einen Livestream ermöglichen. Für den Bürstädter Judo-Club, der über keine eigene Halle verfügt, wäre der ständige Auf- und Abbau mit viel zusätzlichem Aufwand verbunden.

Suboptimale Möglichkeiten

Teammanager Lothar Kilian hatte schon vor Weihnachten in einem vertraulichen Gespräch mit dieser Redaktion offengelassen, ob das Männerteam 2023 erneut auf Bundesebene zu sehen sein würde. „Für uns als kleiner Verein war die Teilnahme an der 2. Judo-Bundesliga ein voller Erfolg. Jedoch erfordern die Auflagen des Deutschen Judo-Bunds und die damit verbundenen Kosten einen hohen Aufwand. Gleichzeitig verfügen wir über keine optimalen Trainingsmöglichkeiten, um die Kämpfer weiter voranzubringen“, spricht Kilian jetzt in einer Pressemitteilung des Vereins von einem „schwierigen Umfeld, um in Liga 2 konkurrenzfähig zu bleiben“.

Das JCB-Vorstandsmitglied blickt ohne Groll zurück – im Gegenteil. „Neben den sportlichen Erfolgen ist es uns gelungen, den Judosport in Bürstadt und der Umgebung populärer zu machen“, erklärte Kilian. Bei den Bürstädter Heimkämpfen habe „sogar der ein oder andere den Weg in die Halle gefunden, der zum ersten Mal einen Judowettkampf auf diesem Niveau erlebt hatte“, so Kilian weiter. Ein Comeback auf Bundesebene schließt der Teammanager nicht aus: „Langfristig können wir uns schon eine erneute Rückkehr in die 2. Liga vorstellen, ohne einen genauen Zeitraum vorzugeben.“

Im Oktober 2019 hatte sich der 1. JCB nach reiflicher Überlegung entschieden, die Chance zum erstmaligen Aufstieg in die 2. Bundesliga wahrzunehmen. Die Kampfgemeinschaft Bürstadt/Rimbach war frischgebackener Oberliga-Meister. Der damalige Vorsitzende Reinhold Schober erinnerte seinerzeit an einen Zehn-Jahres-Plan, den sich die Südhessen 2013 selbst gesteckt hatten – und der schon nach sechs Jahren erfüllt war. „Wir werden die Herausforderung mit Demut angehen und viel dazulernen, aber auf lange Sicht werden wir uns durchsetzen“, meinte Schober damals.

Sportlich konnte die Mannschaft von Trainerin Nadine Müller in Liga zwei mithalten, wenngleich die Hallen – und Kontaktsportler besonders lange unter den Pandemiebeschränkungen litten. Die Saison 2020 fiel komplett aus. 2021 kam nur ein Tagesturnier in Bayern zustande, das die JCB-Männer auf Platz vier und als bester hessischer Vertreter unter acht Zweitligisten abschlossen.

2022 wurden die Bürstädter Vierter unter fünf Teams, obwohl Leistungsträger wie Lars Kilian, Marc Milano, Atilla Nazlikol oder Jannik Zettl ausfielen. „Wir bereuen nicht, diesen Weg gegangen zu sein. Wir sind als Verein gesund und haben sehr gute Erfahrungen gesammelt“, betonte Keltjens das „positive Standing“ des Bürstädter Judo-Clubs, der jetzt verstärkt junge Kräfte an sein Männerteam heranführen will. Bürstadts erster Oberliga-Heimkampf steigt am 1. April in der EKS-Halle.