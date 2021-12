Bürstadt. Als Buchtipp empfiehlt Iris Held von der Katholischen Bücherei in Bürstadt die Familiensaga „Das Fundament der Hoffnung“ von Ladina Bordoli. Die Handlung dreht sich rund um eine italienische Familie mit Baufirma. „Das Fundament der Hoffnung“ ist der Auftakt der mehrbändigen Saga.

Die Geschichte spielt 1956 in einem Dorf am Comer See. Dort hat die Familie Mandelli ein kleines Bauunternehmen, der Vater und der Sohn arbeiten gemeinsam bis bei einem Unglück auf einer Baustelle der Sohn tödlich verunglückt. Die Eltern verfallen in Schock und Depression, und die Zukunft der Firma steht auf dem Spiel. In dieser schwierigen Situation sieht sich die 19-jährige Tochter Aurora in der Verantwortung, für ihren verstorbenen Bruder einzuspringen, denn auch sie ist ausgebildete Maurerin. Zusammen mit Michele, einem Mitarbeiter der Firma, übernimmt sie die noch ausstehenden Bauaufträge und setzt dabei ihr Talent ein. Doch in der kleinbürgerlichen italienischen Gesellschaft schlägt der jungen Frau viel Ablehnung entgegen, sie verlieren Aufträge, und Auroras Moral wird angezweifelt.

Ordentlich Gegenwind

Eine Ehe mit Michele scheint hier eine gute Möglichkeit zu sein, und tatsächlich haben sich Aurora und Michele in einander verliebt und möchten gemeinsam die Baufirma übernehmen. Doch nach der Hochzeit erwarten alle, dass Aurora eine neue Rolle als Hausfrau und möglichst auch als Mutter übernimmt und sich aus der Firma zurückzieht. Zum Glück gibt es immer wieder Menschen, die an sie und ihr Talent glauben und ihr Aufträge geben, bei denen sie ihre Kreativität ausleben kann.

Iris Held hat der Roman gut gefallen. Er gibt einen guten Einblick in die damalige Zeit und Denkweise der Menschen. Es ist erschütternd, aber durchaus realistisch, wie viel Gegenwind sogar aus der eigenen Familie einer jungen Frau entgegen weht, die einen ungewöhnlichen Weg gehen will – wenn es auch nur aus einer Notsituation heraus ist. Auch der folgende Band ist bereits erschienen und hat ihr sehr gefallen. red

