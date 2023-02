Das Finale feiern die Musiker in Frankfurt-Heddernheim

Bürstadt/Hofheim. Heringsessen nach der närrischen Saison ist eine Tradition, die der Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim schon seit vielen Jahren pflegt. So haben sich die Musiker im Lehrsaal der Feuerwehr Bürstadt getroffen, um zusammen mit den Partnerinnen und Partnern die vergangene Fastnachtssaison Revue passieren zu lassen.

Diesmal war es eine sehr auftrittsreiche Kampagne. So war die Trommelshowformation schon bei vielen Veranstaltungen zu Gast, bevor an Altweiberfastnacht ein sechstägiger Auftrittsmarathon startete: An jenem Tag erstürmten in Bürstadt die Narren das Rathaus, wozu der Musikzug aufspielte und den Tross der Fastnachtsvereine mit stimmungsvollen Klängen zum Bürgerhaus geleitete. Im Anschluss daran ging es mit Musik zum Restaurant.

Am Folgetag musizierte der Feuerwehrmusikzug auf der Frauensitzung – und das gleich zweimal: Zur Eröffnung heizten sie den Saal mit entsprechendem Repertoire an, und in der zweiten Hälfte des Abends zeigte die Trommelshowformation in ihren Putzfrauen-Outfits nochmal ihr Können.

Endlich wieder ein Umzug

Der Fastnachtssamstag bot dann etwas, worauf alle lange gewartet hatten: Nach zwei Jahren Zwangspause liefen sie wieder bei einem Fastnachtsumzug mit – bei der Gernsheimer Straßenfastnacht. Da ist der Musikzug bereits seit 2018 dabei. Der Fastnachtssonntag stand dann ganz im Zeichen des heimischen Umzugs. Um 14.11 Uhr setzte sich der Bürstädter Faschingsumzug in Bewegung, mit Zugnummer 58 auch der Feuerwehrmusikzug.

An Rosenmontag brachte der Musikzug ein wenig fastnachtliche Stimmung zu den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth Bürstadt. Nach einer Büttenrede des stadtbekannten Fanfarenspielers Siegfried Gebhardt gab es ein kleines Platzkonzert auf dem Vorplatz. Dies war den Musikern eine Herzensangelegenheit, den Menschen dort so eine Freude zu bereiten.

Das Finale der Kampagne war der Fastnachtsdienstag: Der bekannte Fastnachtsumzug in Frankfurt-Heddernheim, zu jener Zeit auch „Klaa Paris“ genannt, fand statt. Hierfür wurde der Feuerwehrmusikzug angefragt, und natürlich fanden es alle als Ehre, bei einem solch großen Event dabei sein zu dürfen. Wie schon in Gernsheim durfte auch hier das musikzugeigene Tanzmariechen Sabrina nicht fehlen. Rund 111 000 Besucher säumten die Straßen des Frankfurter Stadtteils. Am Ende des Fastnachtsumzugs waren alle erschöpft, aber hat es einen riesigen Spaß gemacht. red