Dart nun neu im Angebot

Riedrode. Bei der Nachwuchsarbeit des Jugendfördervereins zählt die FSG zu den Schwergewichten, so Rainer Uhrig: 215 Kinder und Jugendliche kicken beim JFV. Dieser will in der neuen Saison mit einem einheitlichen Trikot auftreten und bietet jungen, sportbegeisterten Menschen die Gelegenheit, die Jugendarbeit im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres kennenzulernen. Mit Beginn des Jahres 2022 will der JFV den Beitrag aller Mitgliedsvereine vereinheitlichen.

Stark ist seit jeher die 105 Mitglieder große AH-Abteilung, berichtete Werner Bechtold. Wegen Corona jagten die FSG-Oldies nur 18 Mal dem Ball nach. Noch in den Kinderschuhen steckt die im vergangenen Jahr gegründete Dartabteilung, für die sich Vorsitzender Pascal Seigies neue Mitglieder wünscht. Kerstin Tulka berichtete von den Aktivitäten der Aerobic-Frauen, die ihre Angebotspalette mit einer weiteren Übungsleiterin erweitern wollen.

Bernd Deckenbach vom Vorstand der FSG Riedrode hat nach altem Brauch des FSV Riedrode Spieler geehrt, die seit zehn Jahren aktiv sind: Andre Moos, Tomislav Tadijan, Perica Bozanovic und Dominik Kohl. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden Conny Tiefel, Irene Keilmann und Maximilian Ruhl ausgezeichnet. Die rührigen Helfer Albert Glab und Dieter Kreiling sind seit 40 Jahren bei der SG bzw. FSG aktiv. Seit 50 Jahren ist Erich Standfuß treues Vereinsmitglied. Bernd Deckenbach ehrte mit Werner Geiß auch einen ehemaligen Aktiven, der seit nunmehr 60 Jahren dabei ist.

Von ihrem Engagement berichteten zudem Sandra und Torsten Göck. Sie ist als Vorsitzende des Fördervereins stets auf Sponsorensuche, er hat sich als neuer Spielausschussvorsitzender eingearbeitet. Ein Dank ging auch an die Schiedsrichter Reiner Schwaier, Marco Schwaier, Lukas Gündling, André Müller und Chiara Giegerich. hias

