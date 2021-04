Daphne de Luxe erst 2022

Bürstadt. Der Kulturbeirat muss die Veranstaltung mit Daphne de Luxe am 25. Juni im Bürgerhaus absagen. Das Gastspiel wurde auf den 16. September 2022 verschoben. „Zu unserem Bedauern hält die Corona-Pandemie länger an als erwartet. Der Kultursektor ist von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sehr stark betroffen. Dennoch sind wir optimistisch gestimmt, Daphne de Luxe im Jahr 2022 bei uns in Bürstadt begrüßen dürfen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Bürstadt.

Der Kulturbeirat der Stadt Bürstadt sei stets bemüht, die geplanten Veranstaltungen zu verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, heißt es weiter. „Des Weiteren sind wir bestrebt, die Kultur nicht aussterben zu lassen. Hierzu sind wir regelmäßig in Kontakt mit unseren Partnern im Kulturbereich, um auch in Zukunft ein vielfältiges Kulturprogramm in Bürstadt anbieten zu können. Wir sind startklar und freuen uns darauf, sobald es wieder losgehen darf, alle in unserem Bürgerhaus zu einer Kulturveranstaltung begrüßen zu dürfen“, schreiben die Verantwortlichen. Aktuell sind folgende Termine geplant:

Das Gastspiel von Daphne de Luxe verschiebt sich erneut. © Kulturbeirat

1. Juli, 20 Uhr, Bürgerhaus: Lars Reichow

2. September, 20 Uhr, Ratskeller: Barbara Ruscher

10. September, 20 Uhr, Ratskeller: Frederic Hormuth

17. September, 20 Uhr, Bürgerhaus: Die Magier 3.0

22. Oktober, 20 Uhr, Bürgerhaus: Maddin Schneider

3. November, 20 Uhr, Bürgerhaus: Bernd Stelter

18. November, 20 Uhr, Bürgerhaus: Mirja Boes

10. März und 11. März 2022, 20 Uhr, Bürgerhaus: Badesalz

1. April, 20 Uhr, Bürgerhaus: Bernhard Hoecker

28. April, 20 Uhr, Bürgerhaus: Gerd Dudenhöffer

16. September, 20 Uhr, Bürgerhaus: Daphne de Luxe

28. Oktober, 20 Uhr, Bürgerhaus: Mundstuhl red