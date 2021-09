Damen 50 siegen souverän

Bürstadt. Der erste Spieltag nach der Sommerpause begann für die Tennis-Mannschaften des TC Bürstadt (TCB) nicht gerade vielversprechend. Während die Herren 60 in der Verbandsliga bereits eine Woche vorher gegen Kassel-Calden nur ein 3:3-Unentschieden erreichten, gab es am Wochenende eine 2:4-Niederlage gegen den Tabellenletzten aus Hallgarten. Die Spiele der ersten Damen gegen TSV Pfungstadt und der ersten Herrenmannschaft gegen MTV Urberach wurden verlegt. Im Folgenden die Spielberichte im Überblick:

Damen 50: Einen großartigen Spieltag erlebten die Damen 50 in der Bezirksoberliga an diesem Wochenende gegen den direkten Tabellennachbarn vom TC Heppenheim. Ersatzgeschwächt – Christine Winkler fehlte wegen Krankheit – zeigten die Damen ihr ganzes Können. Durch die Siege von Christel Friedle (6:0, 6:2), Cora Storzer (6:4, 6:1), Sylvia Frieß (6:2, 7:5) und Christiane Ress (6:1, 6:4) war der Tagessieg bereits unter Dach und Fach. In den anschließenden Doppeln erspielten beide Paarungen jeweils den Sieg im Champions-Tiebreak. Es spielten Frieß/Ress (6:4, 4:6, 10:2) und Friedle/Baierle (6:0, 4:6, 10:4).

Damen 30: Die Damen 30 trafen im Heimspiel in der Bezirksoberliga auf GW Gräfenhausen. Caroline Jahr siegte an Platz eins gesetzt mit 6:4 und 7:5, und die an Platz drei spielende Christiane Ress gewann mit 6:2 und 6:1. Die Spiele von Ariane Lunkenbein und Melanie Maul gingen beide verloren. Ebenso die beiden folgenden Doppel. Somit war die vierte Niederlage besiegelt.

Herren II: In der Kreisliga hatten die Herren II beim Heimspiel gegen den TC Groß-Rohrheim wiederum keine Chance und mussten eine 1:5 -Niederlage in Kauf nehmen. Lediglich der Vater/Sohn-Doppelpaarung Lukas Faller/Stefan Faller gelang der Ehrenpunkt für den TCB.

Herren 60: Nach der 3:3-Punkteteilung vor einer Woche im Heimspiel gegen Kassel-Calden in der Verbandsliga war am Wochenende der Tabellenletzte GW Hallgarten zu Gast in Bürstadt. Der vermeintlich leichte Gegner aus dem Rheingau entpuppte sich als eine stark aufspielende Truppe, die zuvor noch vollkommen sieglos war, und überraschte die Bürstädter Mannen. Es spielten: Peter Jakob (3:6, 3:6), Hubert Mallig (6:1, 6:4), Horst Saam (6:7, 3:6) und Rolf Winkler (4:6, 6:2, 10:8). Nach dem 2:2 aus den Einzeln verloren beide Bürstädter Paarungen die Doppel in der Besetzung Jakob/Brozio (4:6, 1:6) und Mallig/Saam (4:6, 2:6) und belegen damit in der Neunergruppe Platz vier.

Herren 50: Die Herren 50 verloren ihr Auswärtsspiel in der Bezirksoberliga beim Tabellennachbarn TC Reichelsheim mit 3:6. Obwohl die Reichelsheimer jeweils ein Einzel und ein Doppel verletzungsbedingt aufgeben mussten, konnten die Bürstädter daraus kein Kapital schlagen – zumal in den Einzeln drei Mal der Champions-Tiebreak zugunsten der Gastgeber ausging. Es spielten: Oliver Ress (1:6, 6:0, 7:10), Thomas Möbius (3:6, 6:4, 7:10), Jens Glanzner (4:6, 5:7), Norbert Ehrenfels (6:1, 3:2; Aufgabe Reichelsheim), Rolf Jäger (1:6, 6:3, 10:8) und Alfred Roth (7:6, 2:6, 8:10). Die Doppel spielten Ehrenfels/Jäger (1:6, 1:6), Möbius/Hassanien (5:7, 1:6) und Ress/Roth (6:0, 6:0; Aufgabe Reichelsheim).

Herren 30: In der Bezirksliga gaben die Herren 30 eine überzeugende Spielpartie ab und ließen den Gästen aus Mörlenbach keine Chance. Lediglich der Senior der Truppe, Christian Ehrbächer, musste sein Spiel abgeben. Es spielten: Christian Ehrbächer (2:6, 2:6), Jan Gretzler (6:2, 6:0), Lionel Mauge (6:0, 6:1) und Christian Jahr (6:0, 6:0). Die Doppel spielten mit Gretzler/Mauge (6:0, 6:2) und Ehrbächer/Jahr (6:0, 6:0). Durch diesen Sieg belegen die Herren 30 den dritten Platz. red