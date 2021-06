Coronafall in der Kita Sonnenschein

Bürstadt. In einer Gruppe der Kindertagesstätte Sonnenschein in Bürstadt hat es einen positiven Corona-Fall gegeben. Bis Freitag, 2. Juli, ist diese daher auf Anordnung des Gesundheitsamtes unter Quarantäne gestellt worden, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage der Redaktion mit. Das Coronavirus sei bei einem Kind nachgewiesen worden. Der Betrieb in den anderen beiden Gruppen der Kita Sonnenschein sei davon aber nicht betroffen und laufe weiter. Darüber hinaus ist ab Montag, 5. Juli, wieder der Regelbetrieb in den Kindergärten angedacht. Für die Erzieher bedeutet dies, dass sie nicht mehr in geschlossenen Gruppen arbeiten, sondern wieder wechseln dürfen. Die städtischen Kitas in Bürstadt kehren dann zu den üblichen Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr zurück. Zudem entfalle die Maskenpflicht für die Erzieher in den Einrichtungen, so die Stadt. cos

