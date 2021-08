Corona sorgt für Minus in der Vereinskasse

Riedrode. Noch gar nicht so lange her ist der Zusammenschluss beider Riedroder Fußballvereine: Im Jahr 2019 taten sich FSV und SG zur FSG zusammen. Bei der Jahreshauptversammlung wurde deutlich, dass beide Vereine längst zu einer Einheit zusammengewachsen sind und es im Bürstädter Stadtteil rund läuft.

Großprojekte standen vergangenes Jahr mit der Installation des LED-Flutlichtes auf dem Sportplatz und der Prämierung beim hessenweiten Projekt 360 Grad Digital an. Gut 33 000 Euro wurde mit Hilfe von Zuschüssen in die Flutlichtanlage investiert. Eingespart würden rund 1800 Euro sowie viel Kohlendioxid. Bei voller Aussteuerung wird im Mittel zudem eine Beleuchtungsstärke von ungefähr 160 Lux erreicht. Durch die Prämierung musste der Verein für die Erneuerung der EDV-Anlage nur wenig Geld in die Hand nehmen, freute sich Horst Kreiling im Bericht aus dem Vorstand. Zudem wurden laut Kreiling Lichtschächte abgedeckt und ein Darlehen an die Brauerei bei der Renovierung des Schankraums zurückgezahlt. Und der Verein verfügt nun über eine neue elektronische Spielanzeige. „Jetzt braucht keiner mehr, der den Spielbeginn verpasste, zu fragen, wie es steht“, so Kreiling mit einem Augenzwinkern.

Gerne hätte Bernd Deckenbach, neben Kreiling, Dirk Kistner und Matthias Siegl im Vorstand, wieder von zahlreichen Aktivitäten berichtet. Corona-bedingt fielen etliche aus, aber oft haben sich die Riedroder etwas einfallen lassen und aus der Not eine Tugend gemacht. So gab es das „Waldfest dahoam“ und die „Kerwe dahoam“ allen Umständen zum Trotz. „Wir haben es vorgemacht, und viele andere Vereine zogen nach“, sagte Deckenbach zufrieden. Letztlich sorgte Corona trotzdem für ein Minus in der Kasse. „Wir musten einen Verlust von 3500 Euro hinnehmen. Aber das wird uns nicht in finanzielle Schieflage bringen“, bilanzierte Kreiling. Die Kassenprüfer Robin Seigies und Nils Heydenreich bescheinigten ihm eine einwandfreie Buchführung. hias