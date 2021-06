Container statt Mehrwegwindeln

Bürstadt. Es soll nun doch einen Windelcontainer in Bürstadt geben, so die Empfehlung des Sozialausschusses. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung den Antrag der SPD bereits auf der Tagesordnung hatte, wurde er zur Diskussion zurück in den Ausschuss verwiesen. Saskia Wenz (SPD) erläuterte ihn noch einmal. Seit fünf Jahren wünscht sich die SPD die kostenlose Entsorgung von Windeln.

Die FDP beantragte über Chantal Stockmann, die 11 000 Euro für den Container in eine Förderung für Familien zu stecken, die sich für ein Mehrwegwindelsystem entscheiden. „Das ist nachhaltig und verursacht weniger Müll. Ein Kind braucht, bis es sauber ist, rund 4500 bis 6000 Windeln. Das sind etwa 15 Bäume“, führte sie aus. Von allen anderen Parteien kam Gegenwind.

Ablehnung des Mehrwegsystems

Torsten Pfeil, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, war für den Windelcontainer. „Besonders für inkontinente Senioren ist das Mehrwegsystem nicht eins zu eins umzusetzen“, betonte er und führte auch Beispielpersonen aus seinem privaten Umfeld an, die von Mehrwegwindeln schon genutzt hatten, aber davon wieder abgekommen waren. Selbst die Grünen waren von dem Mehrwegwindelsystem nicht zu überzeugen. Bei der Abstimmung des SPD-Antrags gab es nur eine Nein-Stimme der FDP.

Unterstützung während Corona

Oliver Haberer von der Sozialagentur Fortuna berichtete vom Jugendhaus, das seine Agentur seit mehr als zwei Jahren betreut. Die Einrichtung ist im ehemaligen Vereinsheim des Volkschors in der Nibelungenstraße 199a untergebracht. Hier wird dreimal die Woche offene Jugendarbeit geleistet für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren.

„Auch Jugendliche, die älter sind als 18, müssen nicht draußen bleiben. Viele haben schon ein Praktikum in der Agentur gemacht“, berichtete Haberer. Während der Corona-Pandemie war das Jugendhaus größtenteils geschlossen. Erst seit Kurzem darf es wieder öffnen. „Wir haben während der Schließung gleich von Beginn an die Jugendlichen begleitet und sie nicht allein gelassen, unter anderem mit der Aktion ‚Zeig uns deinen Lieblingsort daheim‘“, erläuterte Haberer. Mit Fotos und Videos hätten Mitarbeiter und Jugendliche übers Internet miteinander Kontakt gehalten.

Zudem betreut die Agentur das gegenüberliegende Freizeitkickergelände und in Zusammenarbeit mit der Erich Kästner-Schule und dem Jugendrat nun auch die Skater-AG. „Das ist für mich meine langersehnte Sozial-AG, in der alle Kinder aus verschiedenen Verhältnissen und mit unterschiedlichen Voraussetzungen zusammen sind“, erzählte Haberer. Alle diese Angebote konnte die Agentur starten, „weil wir eine Stadt haben, die uns machen lässt“, betonte der Leiter im Ausschuss.

Bei den Sommerferienspielen vergangenes Jahr hat die Agentur Kontakte zum Jugendförderverein geknüpft, und so konnten sich Große und Kleine kennenlernen. Auch der Jugendrat nutzt die Räume in der Nibelungenstraße und erhält die Unterstützung der Stadt sowie ein eigenes Budget. „Wir alle sitzen dort mit Mundschutz und sind getestet. So läuft alles problemlos“, betonte Haberer. Der Ausschuss plant, eine seiner nächsten Sitzungen vor Ort im Jugendhaus abzuhalten.

