Choralblasen in Bürstadt stimmt auf die Festtage ein

Bürstadt. Längst ist es zur guten Tradition geworden: Am Tag vor Heiligabend endet „ Bürstadt im Advent“ mit dem Choralblasen. Zum Abschluss der vorweihnachtlichen Veranstaltungsreihe zog es mehr als 200 Bürger in die Innenstadt. Sie alle warteten auf jene Klangkulisse, die der Evangelische Posaunenchor seit Jahren zu erzeugen weiß.

Auch Nieselregen, Wind und Plusgrade im zweistelligen Bereich vermochten die Weihnachtsstimmung kaum zu trüben. Zweimal nacheinander war das Event ausgefallen – die Pandemie ließ auch in Bürstadt grüßen. Einen Hauch von Festlichkeit vermittelte sogleich der sieben Meter hohe Christbaum vor dem Historischen Rathaus. Bevor jedoch Posaunen und Trompeten kurz nach 19 Uhr zum ersten Mal erklangen, ergriff die Bürgermeisterin das Wort: „Wir leben in unsicheren Zeiten“, sagte Bärbel Schader (CDU) und wandte sich an die Besucher: „Die Botschaft der Weihnacht brauchen wir mehr denn je!“ Hoffnung und Zuversicht, vor allem aber Friede auf Erden, seien aktuell besonders drängend.

Allen, die gekommen waren, wünschte die Rathauschefin Gesundheit für das neue Jahr und Genuss beim folgenden Choralblasen. Den Anfang machten die acht Bläserinnen und Bläser der katholischen Kirchenmusik Bürstadt. Im Eingangsbereich der Raiffeisenbank stimmten sie „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ an. Unter der Gesamtleitung von Ralph Vierheller übernahmen sodann die Musiker des Evangelischen Posaunenchors die zweite Strophe – vom Balkon des Historischen Rathauses. Der wechselweise Vortrag quer über die Nibelungenstraße, so auch bei „Ihr Kinderlein kommet“, sorgte für ein stimmungsvolles Hörerlebnis.

Bekannte Weihnachtslieder

Dabei boten die Akteure der beiden Posaunenchöre ein Potpourri bekannter Weihnachtslieder: „Alle Jahre wieder“ und „Oh Tannenbaum“ waren ebenso vertreten wie „Morgen, Kinder, wird’s was geben!“ und „Leise rieselt der Schnee“. Bei letzterem Titel spielten sogar sämtliche Bläser gemeinsam, so dass der Choral von beiden Seiten die Hörenden erfasste.

Ein Grund für die Beliebtheit des Formats liegt aber auch in passender Verpflegung: Während vor dem Rathaus Glühwein, Bock- und Rindswurst zu erwerben waren, lud das Café Flair zum längeren Verweilen ein. Ein Renner beim bewährten Kooperationspartner bleibt die hausgemachte Gulaschsuppe.

Zurück geht das Choralblasen auf eine Idee aus dem Jahr 2009. Einst entwickelt im Rahmen des „Bürstädter Adventskalenders“, ist das weihnachtliche Event schon lange nicht mehr wegzudenken. Besucherinnen und Besucher loben die positive Atmosphäre inmitten ihrer Stadt. „Der Stellenwert für Bürstadt ist enorm“, heißt es auch vonseiten der Verwaltung. Die gewählte Form der musikalischen Einstimmung aufs Fest werde von vielen Bürstädtern geschätzt.

Um den Ablauf der Aktion kümmern sich im Rathaus Vanessa Heiser vom Kulturbeirat sowie Integrations- und Frauenbeauftragte Gerasimoula Grigoraki. Weitere und kommende Veranstaltungen sind im Internet unter www.buerstadt.de zu finden.