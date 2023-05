Chlorgas im Bürstädter Freibad ausgetreten

Bürstadt. Eine undichte Flasche mit giftigem Chlorgas hat am späten Freitagabend einen größeren Einsatz der Feuerwehr im Bürstädter Freibad ausgelöst. Da es sich um einen Gefahrenstoff handelt, der auf keinen Fall eingeatmet werden darf, ging gegen 22.30 Uhr ein Trupp unter Atemschutz in den Raum, um das Leck zu finden. „Es war nicht viel ausgetreten, und Schwimmmeister Hans-Jürgen Bergmann hatte vor uns schon schnell gehandelt“, erklärt Stadtbrandinspektor Sebastian Kaiser auf Anfrage der Redaktion.

Bergmann habe den Raum bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Schutzausrüstung kontrolliert. „Nachdem die Ursache feststand, wurde gelüftet“, sagt Kaiser. Eine Spezialfirma sei bereits beauftragt worden, sich um die undichte Flasche zu kümmern. Der Druckminderer war laut Kaiser nicht richtig an die Chlorgasflasche angeschlossen. Die kurzfristige Sperrung der Wasserwerkstraße habe die Feuerwehr rasch wieder aufgehoben. Nach einer guten Stunde war der Einsatz für die 20 Feuerwehrleute beendet.

Dauerkarten schon erhältlich

Das Waldschwimmbad soll nach Informationen dieser Zeitung übrigens bald öffnen. Über den genauen Termin will der Magistrat in Bürstadt in diesen Tagen beraten. Klar ist bereits, dass es teurer wird. Erwachsene zahlen in der neuen Saison 5 Euro Eintritt. Dauerkarten sind bereits erhältlich: Vor Ort von montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr, sonntags von 10 bis 15 Uhr. Erwachsene zahlen 80 Euro, Kinder und Jugendliche ab dem fünften Lebensjahr 45 Euro. Ein ermäßigter Preis von 60 Euro gilt für Rentner, Pensionäre, Schwerbehinderte, Flüchtlinge, Inhaber der Ehrenamts-Card sowie Bundesfreiwilligendienstleistenden. Die Familienkarte für zwei Elternteile und deren Kinder kostet 120 Euro, die Familienkarte für eine erwachsene Person mit Kindern 100 Euro. Dauerkarten gibt es bis einschließlich Sonntag, 11. Juni. cos