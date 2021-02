Bürstadt. „Wir wollen wieder stärkste Kraft werden“, sagt Jürgen Eberle, Spitzenkandidat der Bürstädter CDU für die Kommunalwahl. Diese besetzt derzeit 14 der 31 Sitze in der Stadtverordnetenversammlung. Jede Fraktion werde bei der Wahl Sitze einbüßen, wenn die Freien Wähler als fünfte Kraft um Stimmen werbe, ist der 50-Jährige überzeugt. Trotzdem betont er: „Ich freue mich, dass sich neue Leute engagieren.“ Allen voran nennt er Torsten Pfeil, der die Freien Wähler anführt.

Ob er eine Kooperation mit ihm anstrebt, lässt Eberle offen. Sein Ziel aber ist klar: Mit den meisten Stimmen im Rücken soll die CDU weiterhin den Ton angeben. „Wir streben wieder eine feste Zusammenarbeit an im Parlament. Man muss es ja nicht Koalition nennen.“ Das nämlich lehnen Grüne, SPD und Freie Wähler ab. Doch der Stadtverordnetenvorsteher ist überzeugt, dass Bürstadt stabile Verhältnisse braucht für Großprojekte wie den Bildungs- und Sportcampus oder städtebauliche Entwicklungen. „Da fließen hohe Fördergelder, das muss sichergestellt sein.“ Bei weniger gravierenden Themen kann sich der 50-Jährige wechselnde Mehrheiten im Parlament vorstellen.

Wenn die CDU wieder eine feste Partnerschaft eingeht, aktuell hat sie diese mit der FDP, wird es um die Besetzung von Posten gehen. Erster Stadtrat Walter Wiedemann (CDU) gibt sein Ehrenamt nach fast 26 Jahren ab. Ob sich dafür bereits Personen in Stellung bringen und ob der Erste Stadtrat in Zukunft weiterhin ehrenamtlich agiert, will Eberle nicht kommentieren. „Das wird sich in den Koalitionsgesprächen nach der Wahl entscheiden.“ Sollte seine Partei stärkste Kraft werden, hätte sie jedenfalls das Heft in der Hand. Und Eberle fügt hinzu, dass er den Ersten Stadtrat bei jemandem mit politischer Erfahrung – möglichst auch im Magistrat – sieht. Das trifft auf den Stadtverordnetenvorsteher selbst zu. Zudem führte auch Walter Wiedemann jahrelang die Kandidatenliste für die Kommunalwahl an.

Stadtentwicklung: Wohnraum ist ein großes Thema, betont Eberle. „Wir schaffen im Langgewann in Bobstadt und im Sonneneck neue Baugebiete, daneben wollen wir gezielt innerstädtisch Baulücken schließen.“ Die Bürger sollten in den Garten bauen dürfen, wie es beispielsweise in den Rodstücken schon häufig passiere. „So wäre auch Mehrgenerationenwohnen möglich, und ältere Menschen könnten möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden bleiben, wenn Angehörige nebenan leben.“ Zudem sollen neue Gebäude höher werden, um Platz zu schaffen – etwa ein Stockwerk mehr als bisher. Autos dagegen sollten in Tiefgaragen parken. „Man könnte auch Parkdecks schaffen, und darüber könnten Wohnungen entstehen.“ Auf der Fläche gegenüber der Post in der Mainstraße kann er sich das vorstellen – ebenso in der Nibelungenstraße gegenüber von Fortmann Mascerade. „Energetisch sinnvoll soll es sein: mit Photovoltaik und Fassadenbegrünung“, sagt er und verweist auf die Klimaschutzziele der CDU. Ganz in diesem Sinne sei auch das innovative Energiekonzept für den neuen Campus geplant. „Davon sollen angrenzende Gebiete profitieren.“ Die Erkenntnisse daraus könnten auf weitere neue Baugebiete übertragen werden: etwa aufs Mittelfeld Nord, wo kleine Betriebe nachhaltig angesiedelt werden sollen. Im Mittelfeld Süd dagegen sieht er keinen weiteren Bedarf, weil dies ohnehin als grünes Gewerbegebiet geplant sei. „Dort wird das grünste Gewerbegebiet geschaffen, das Bürstadt je hatte.“

Familien: „Für alle Generation wollen wir Orte zur Begegnung schaffen“, sagt Eberle. Die CDU wünscht sich eine Freizeitfläche hinter der TSG-Halle, die bislang brach liegt und nicht bebaut werde. „Wir können den Weg von der Glücksbaumallee weiterführen und das Gelände ökologisch aufwerten.“ Ganz unabhängig übrigens vom Freizeitkickergelände, fügt er hinzu. Apropos: Die CDU möchte die Skateanlage vom Freizeitkicker auf den Campus verlagern. „Dann wären die Jugendlichen näher am Jugendhaus und den Einrichtungen und alle Sportarten auf dem Gelände zusammengeführt.“ Eberle betont: „Der Campus ist für alle Generationen, für Breiten- und Spitzensport. In ein paar Jahren kann jeder ihn nutzen, auch ohne Vereinszugehörigkeit.“ Um sportlich wie umweltfreundlich voranzukommen, dränge die CDU zudem darauf, die Radwege auszubauen. Zudem möchte Eberle attraktive „Leuchtturm-Spielplätze“ einrichten, wie die alla-hopp!-Anlage oder im Krieglachring.

Soziales: „Wir wünschen uns ein Ärztehaus und wollen Anreize schaffen, damit sich Mediziner niederlassen.“ In Neubaugebieten seien bereits Grundstücke reserviert. „Es gibt keinen Sonderpreis, sondern die normalen Konditionen, aber ein Arzt hätte dort die Möglichkeit, neu zu bauen“, erklärt Eberle. Weitere Anregungen zur Gestaltung der Stadt erhofft er sich von den Bürgern. Als Stadtverordnetenvorsteher hatte er Bürgerversammlungen geplant, die wegen Corona abgesagt wurden. „Das nehmen wir wieder auf, denn dabei kommen immer ganz wichtige Anregungen. Das ist Bürgerbeteiligung par excellence.“