Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Die Wahlausschüsse haben sich am Freitagnachmittag und -abend in öffentlichen Sitzungen getroffen, um über die eingegangenen Kandidatenlisten für die Kommunalwahl am Sonntag, 14. März, zu entscheiden.

Mehr Abstand wird diesmal bei der Kommunalwahl – hier im Bibliser Rathaus – nötig sein. © Berno Nix

Bürstadt: Für die Stadtverordnetenversammlung mit 31 Sitzen hat der Wahlausschuss wie erwartet fünf Listen mit insgesamt 124 Kandidaten zugelassen: Für einen Platz im Parlament Bürstadts bewerben sich 48 Vertreter der CDU, 27 der SPD und 19 der Grünen. Auf der FDP-Liste stehen 15 Bewerber, wobei ein Kandidat aus formellen Gründen zurückgewiesen wurde. Die Freien Wähler treten zum ersten Mal an: mit 16 Personen auf ihrer Liste. Für die sieben Sitze im Ortsbeirat Riedrode kandidieren neun Vertreter der CDU und drei von der SPD. In Bobstadt besteht der Ortsbeirat aus neun Sitzen, dafür bewerben sich 15 Personen der CDU, sechs der SPD, vier von den Grünen und sechs von den Freien Wählern.

Biblis: Alle vier eingereichten Listen hat der Wahlausschuss in Biblis bestätigt. Als neue, vierte Kraft will Urs Scheib mit der Liste Scheib – allerdings als einziger Kandidat – ins Parlament einziehen. Der Sohn des Bürgermeisters möchte den Bürgern eine Alternative bieten. Um die insgesamt 23 Sitze in der Gemeindevertretung kämpfen außerdem 26 Kandidaten der CDU, 22 Personen der SPD und die FLB mit 20 Mitstreitern. Für den Ortsbeirat Nordheim mit sieben Plätzen bewerben sich sechs Kandidaten der CDU, acht von der SPD und eine Person der FLB. In Wattenheim kandidieren acht Vertreter der CDU und drei von der SPD für die sieben Sitze.

Groß-Rohrheim: Vier Kräfte sind es zum ersten Mal auch in Groß-Rohrheim, die in der Gemeindevertretung mitreden wollen. Um die 19 Sitze im Parlament bewerben sich insgesamt 66 Kandidaten. Zum ersten Mal tritt die „Leben in Groß-Rohrheim“ – kurz LiGR – mit 15 Bewerbern an. Auf dem Stimmzettel reiht sie sich allerdings hinter den etablierten Fraktionen von CDU, SPD und Freien Wählern/Bürgern für Groß-Rohrheim (BfGR) ein. Bei der Prüfung der Unterlagen im Wahlausschuss unter Vorsitz von Hauptamtsleiter Klaus Menger gab es am Abend eine Beanstandung: Für einen Bewerber der CDU lag keine Wählbarkeitsbescheinigung vor. „Da Manuel Hegemann seinen Hauptwohnsitz nicht in Groß-Rohrheim, sondern in Biblis hat, konnte er nicht zugelassen werden“, erklärte Menger. Die restlichen zehn Kandidaten der CDU wurden zur Wahl zugelassen. Die SPD-Liste wurde mit 22 Bewerbern und die Freien Wähler mit 19 Personen bestätigt. cos