Caritas ruft zu Spenden auf

Bobstadt. Der Caritasverband ruft in der Zeit vom 18. bis 28. Juni zur Sommersammlung auf. Die katholische Kirchengemeinde St. Josef beteiligt sich wieder an dieser Aktion. Am Sonntag, 20. Juni, bietet die Pfarrgemeinde auf dem Kirchenvorplatz allen Spendern und Spenderinnen die Möglichkeit, ihre Spende abzugeben. Nach dem Gottesdienst von 11.45 bis 12.45 Uhr und am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr lädt der Pfarrgemeinderat bei Kaffee to go und Kuchen zum Mitnehmen hierzu ein. Für die Kinder ist eine Überraschung vorbereitet. Da die Hälfte der Spenden in der Gemeinde bleibt, kann auch für hilfsbedürftige Menschen vor Ort eine Unterstützung erfolgen. red

