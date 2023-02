Bunter Sonntag

Bürstadt. Durch die Geschäfte bummeln, sich an Ständen informieren, Karussell fahren und ein buntes Programm erleben: So stellt sich Tim Lux vom Stadtmarketing den Frühjahrsmarkt in Bürstadt vor – als Fest für alle Generationen. Am Sonntag, 26. März, soll’s von 13 bis 18 Uhr rund gehen in der Innenstadt.

Wie im vergangenen Jahr konzentriert sich das Angebot auf einen Tag und nicht auf ein ganzes Wochenende. Wobei es am Abend zuvor bereits Livemusik geben soll. Wer den Auftakt gestaltet, verrät Tim Lux noch nicht. Im Moment plant er noch und sammelt Anmeldungen von Vereinen, Gruppen, Institutionen und Schaustellern. Bis zum 24. Februar sollen sich alle online unter www.buerstadt.de eingetragen haben. Pro Stand werden 50 Euro netto als Gebühr fällig. „Trotzdem verdient die Stadt nichts daran, denn das Geld geben wir für Werbung direkt wieder aus“, sagt Lux.

Bislang liegen ihm im Rathaus rund 30 Anmeldungen vor. „Es sind aber noch Plätze frei.“ Im vergangenen Jahr habe es 75 Positionen gegeben zwischen Marktplatz und Nibelungenstraße. Letztere werde übrigens an dem Sonntag gesperrt, damit die Besucher Platz und Ruhe haben, um sich alles anzuschauen. „Wir werden wieder ein breites Portfolio von Infoständen über Gastronomie und Fahrgeschäften bis hin zu Autohäusern haben.“ Lux würde sich freuen, recht bald die Anmeldungen zu bekommen, um die Planung vorantreiben zu können. cos