Bunte Wünsche fliegen in den Himmel

Bürstadt. Mit den Luftballons fliegen eine ganze Reihe Wünsche in den Himmel: „Freunde finden“, steht auf den kleinen Karten, die an den Schnüren hängen, aber auch „Spaß haben“ und „gute Noten kriegen“. Die erste Unterrichtsstunde in der Erich Kästner-Schule (EKS) endet mit einem fröhlichen Bild: Die bunten Ballons entschweben federleicht ins Blaue. Die neuen Fünftklässler und auch ihre Eltern und Geschwister, die sich im Schulhof versammeln, schauen ihnen andächtig nach. „Eine schöne Aktion“, stellt eine Mutter begeistert fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das EKS-Team hat sich einiges einfallen lassen, um ihre Neuzugänge standesgemäß willkommen zu heißen. Ein großes Fest ist auch im zweiten Sommer während der Corona-Pandemie nicht möglich. Also kommt jede Klasse extra zum Feiern in die Schule. Vor der Turnhalle hält die Schülervertretung Stärkungen und Getränke bereit – und nimmt dafür gerne kleine Spenden entgegen.

Begrüßt werden die Neuzugänge in der Turnhalle. Am Dienstag waren bereits je zwei Haupt- und zwei Gymnasialklassen an der Reihe, an diesem Mittwoch sind die Realschüler dran – vier Klassen nacheinander. Im Foyer wird zunächst nach Impfstatus oder Test gefragt. Wer ganz ohne ist, kann den Test an einer eigens eingerichteten Station nachholen. In die Turnhalle darf jedes Kind zwei Erwachsene mitbringen und auf für sie reservierten Stühlen Platz nehmen. „Wir nehmen jede Familie einzeln in Empfang und führen sie an ihren Platz, schließlich soll man sich bei uns wohlfühlen“, berichtet das Empfangsteam.

Wieder Leben in der Bude

Freiwillige gibt es genug, freut sich Rektorin Stephanie Dekker. Wer mithelfen will, wird vom Unterricht freigestellt, erzählt sie. Und muss dann schnell weiter auf die Bühne: Die 5 Rd sitzt schon bereit und wartet darauf, dass es losgeht. Die Schulleiterin freut sich ganz offensichtlich auch auf den letzten Durchgang in der Begrüßungsrunde. „Für mich ist heute ein besonderer Tag, weil nach sechs Wochen Ferien endlich wieder Leben in der Bude herrscht“, sagt sie. Dann gibt es die obligatorische erste Hausaufgabe: Wer zur EKS gehört, sollte schließlich auch wissen, wer Erich Kästner war. Bei der Ankündigung, gerne mal beim nächsten Treffen auf dem Flur nach der Antwort zu fragen, gucken einige Jungs und Mädchen allerdings etwas verschreckt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Stephanie Dekker will ihre neuen Schützlinge aber einfach nur besser kennenlernen. „Wo sind eure Talente? Was macht jeden von euch ganz besonders?“, möchte sie wissen. Am Beispiel der Sonnenblumensamen macht sie auch den Eltern klar, dass nicht jedes Kind zum stattlichen Strahlemann geboren ist. „Aus einigen wird ein Baum, aus anderen ein duftender Basilikum“, erläutert sie – und erntet einige Lacher. Wichtig ist allerdings die Botschaft: Jeder ist genau so richtig, wie er ist.

Dass es nicht immer ganz leicht ist im Schülerleben, erklärt sie vor allem den Fünftklässlern im Saal. „Aber man schafft mehr, als man für möglich hält“, versichert sie. Und als Lohn gibt es – neben der Liebe – die tollsten Gefühle überhaupt, nämlich Stolz und Freude. „Und genau das wünsche ich euch.“

Riesenchaos im letzten Jahr

Dass es tatsächlich große Hürden zu bewältigen gibt, bestätigen auch die Zehntklässlerinnen am Bewirtungsstand. Für die Realschulklassen geht der Stress nämlich sofort richtig los, die Abschlussprüfungen sind vorgezogen worden auf November, ein wenig durchhängen nach den Ferien ist also keine gute Idee. Was sich die Großen an ihrem ersten Tag in der EKS gewünscht haben? „Das haben wir vergessen“, sagen sie – und lachen. Allerdings wissen sie genau, was sie sich jetzt wünschen: dass alles gut läuft. Und dass kein neuer Lockdown ansteht.

Die Mädels haben das volle Programm mitgemacht, samt wochenlanger Quarantäne, Wechselunterricht, bei dem sie immer nur die Hälfte der Klasse gesehen haben, und Online-Sitzungen, die genervt haben ohne Ende. „Dauernd ist Teams abgestürzt“, erzählen sie.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Oder man ist mittendrin rausgeflogen und hat eine Sechs kassiert. „Keiner war darauf vorbereitet, ein Riesenchaos.“ Trotzdem bescheinigen sie ihren Lehrern eine passable Note – „unsere Schule hat’s noch ganz gut gemeistert“. Das Ganze hat sich für sie trotzdem sehr merkwürdig angefühlt. „Es war einfach nur langweilig. Und in den Ferien ging es gerade so weiter. Da war gar kein Unterschied.“ Wie sich eine Klasse zur Gemeinschaft zusammenfinden kann, wenn man sich nur über Teams sieht? „Für meinen kleinen Bruder war die Zeit hart“, weiß eine Schülerin – und vermutet, dass es wohl allen fünften Klassen im letzten Schuljahr so ergangen ist. Den neuen Fünften wünschen die Zehntklässlerinnen deshalb, dass sie so etwas nicht mehr erleben müssen. „Uns wurde tausendprozentig versprochen, dass es keinen neuen Lockdown mehr gibt“, berichten sie. „Aber wer weiß schon, was noch alles kommt?“

Dann aber kommt die 5 Rd zurück auf den Hof. Die erste Stunde mit Lehrer Michael Buls war wohl ganz okay – es sind jedenfalls viele strahlende Gesichter zu sehen. Lockdown und Abschlussprüfungen sind für die neuen EKS-Schüler erstmal ganz weit weg. Sie freuen sich über neue Freunde, die bunten Ballons – und dass sie ihren ersten Tag endlich geschafft haben.