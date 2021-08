Bunte Stecker begrüßen jetzt die Autofahrer

Bürstadt. Am Ortseingang von Bürstadt will ab sofort ein ganz besonderes Blumenmeer für gute Laune sorgen. Bunt bemalte Holzstecker lassen die östliche Kernstadt in neuem Glanz erstrahlen und zaubern nicht nur den Autofahrern ein Lächeln aufs Gesicht. Initiiert wurde die Aktion von dem Bürstädter Reiner Mecky, der dafür vom Quartiersbüro 1000 Euro aus dem Verfügungsfonds der sozialen gesunden Stadt Bürstadt bewilligt bekam, um seine Idee von einer fröhlichen Blumenwiese in Bürstadt zu verwirklichen.

Viele Kinder mit dabei

„Zunächst einmal freuen wir uns riesig, dass so viele fleißige Bastler an der Aktion teilgenommen haben. Wir können hier wirklich schöne Motive bestaunen und man sieht, dass der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt waren“, erklärt Stefanie Reis vom Quartiersmanagement. Bürger und Kinder malten in den vergangenen Wochen 200 Holzstecker an, die kostenfrei beim Quartiersbüro abgeholt werden konnten. Sie stammen aus der Schreinerei der Behindertenhilfe Bergstraße.

Von kunterbunten Schnecken über knallige Blumen bis hin zu lustigen Maulwürfen, die teilweise sogar zu Pinguinen umgestaltet wurden, reichen die Motive. Zahlreiche Bürstädterinnen und Bürstädter, darunter auch viele Kinder, warteten gespannt darauf, ihre Motive in den Grünstreifen am Ortseingang zu stecken. „Insgesamt machten Erwachsene ebenso wie Familien, Kinder aus der Schulkindbetreuung Bärenhöhle sowie Jungen und Mädchen der Kita Kunterbunt mit“, freut sich Gerasimoula Grigoraki, städtische Mitarbeiterin und Teammitglied im Quartiersbüro,

Initiator Reiner Mecky, außerdem Gruppenleiter bei der Behindertenhilfe Bergstraße, war ebenfalls vor Ort und sorgte mit der Unterstützung zweier Helfer dafür, dass Holzmotive und Metallstäbe zusammengesteckt werden konnten.

Bis Ende September zu sehen

Vermutlich bis Ende September werden die Wiesenmotive auf dem Grünstreifen zu sehen sein. Alle Teilnehmer werden informiert, wann ihre Stecker wieder abgeholt werden können. „Wir hoffen natürlich, dass es keinen Schwund gibt und vertrauen auf die Fairness aller Bürstädterinnen und Bürstädter, dass uns dieses tolle Blumenmeer so lange wie möglich erhalten bleibt“, sagt Stefanie Reis am Ende der aufregenden Aktion.