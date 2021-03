Bobstadt. Der Bund fördert die Sanierung der Sporthalle an der Astrid-Lindgren-Schule in Bobstadt mit 1,5 Millionen Euro. Das haben der CDU-Abgeordnete Dr. Michael Meister und die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, die gerade bei einem Ortstermin mit der SPD in Bobstadt war, dieser Redaktion mitgeteilt. Damit trägt der Bund bis zu 25 Prozent der geschätzten Gesamtkosten von 6 Millionen Euro. Die Fördergelder stammen aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Um dem Investitionsstau bei der Sanierung kommunaler Infrastruktur zu begegnen, hatte der Bundestag mit dem Konjunkturpaket die Mittel für das Bundesprogramm um 600 Millionen Euro aufgestockt. Bei der Auswahl der Vorhaben spielte unter anderem die Wirkung der Projekte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die soziale Integration in der Kommune und in den Stadtteilen eine Rolle. red