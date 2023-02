Bürstädterin sammelt Hilfsgüter für Syrien

Bürstadt. Ganz spontan hat sich Edith Appel-Thomas entschlossen, den Erdbebenopfern in Syrien zu helfen. „Ich habe lange überlegt, wie die Spenden hinkommen können und nun einen Weg gefunden.“ Ein Arzt aus Syrien, der wie sie im Kreiskrankenhaus Heppenheim arbeitet, hat zugesagt, den Transport zu organisieren. Mit im Boot sei zudem eine orthodoxe Kirchengemeinde, die die Spenden Anfang der Woche in Bürstadt abholt und per Flugzeug nach Damaskus bringt. Von dort sollen sie dann ins Krisengebiet gebracht werden, so Appel-Thomas.

Am Samstag und Sonntag nimmt sie im Pfarrzentrum von St. Michael die Spenden an. Jeweils von 9 bis 16 Uhr will sie vor Ort sein und hofft auf große Unterstützung. „Gebraucht werden vor allem warme Sachen: Kleidung, Decken und Schuhe oder Stiefel, aber auch Hygieneartikel sowie Medikamente und Windeln oder Babynahrung.“ Alles sollte in Kisten verpackt und gut beschriftet gebracht werden, bittet Appel-Thomas. „Während für die Türkei die Hilfe längst angelaufen ist, stehen die Syrer vollkommen hilflos da“, sagt sie. Unterstützt wird Appel-Thomas von der Integrationsbeauftragten Gerasimoula Grigoraki im Bürstädter Rathaus. cos