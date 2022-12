Bürstädter Vereine tappen im Dunkeln

Bürstadt. Auch in diesem Jahr wird es wohl keine Hallen-Stadtmeisterschaft in Bürstadt geben. „Mein Kenntnisstand ist, dass die Stadtmeisterschaft ausfällt“, sagte Duro Bozanovic, der Trainer der FSG Riedrode, dieser Redaktion. Auch Flamur Bajrami, der Interimscoach von Eintracht Bürstadt, hatte keinen anderen Informationsstand.

Riedrodes Spielausschusschef Thorsten Göck teilte am Sonntag dazu mit: „Ich habe vor einiger Zeit alle Vereine über das offizielle Postfach angeschrieben.“ Bis auf eine Rückmeldung von Klaus Gassert, dem Vorsitzenden des VfR Bürstadt, an FSG-Vorstandsmitglied Bernd Deckenbach sei „nichts“ zurückgekommen. „Die Stadtmeisterschaft wird jetzt definitiv ohne uns stattfinden“, stellte Göck klar: „Kurzfristig sehe ich da keine Chance mehr. Unsere Spieler haben zum Teil schon ihren Urlaub gebucht.“ Vom SV Bobstadt, der das Hallenturnier in diesem Jahr ausrichten soll, war am Sonntag niemand zu erreichen.

Die Bürstädter Hallen-Stadtmeisterschaft steigt traditionell zwischen Weihnachten und Silvester in der EKS-Turnhalle. Dabei spielen die ersten und zweiten Mannschaften sowie die Altherrenteams der vier hiesigen Fußballvereine drei Turniersieger aus. Mehr noch als der Sport steht beim Hallenturnier die Zusammenkunft im Vordergrund. „Das Schönste in der Halle ist, dass man dort so viele Leute trifft, die man länger nicht gesehen hat“, erklärte Bozanovic.

In den vergangenen zwei Jahren war die Bürstädter Hallen-Stadtrunde Corona-bedingt ausgefallen. Auch das Sommerturnier entfiel 2020 und 2021 in Folge der Pandemie. Die 2022er Sommerausgabe entfiel aufgrund von Problemen bei der Terminfindung. cpa