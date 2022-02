Bürstädter Triathleten starten in Wettkampfsaison

Bürstadt. Traditionell wird der DSW Swim & Run von einigen der besten Triathleten Deutschlands als Formtest genutzt. So haben sich in der Vergangenheit bereits Hawaiisieger Patrick Lange oder die deutsche Meisterin Lisa Tertsch in die Siegerlisten eintragen dürfen. Auch dieses Jahr war der Wettkampf überregional sehr gut besetzt und wurde vergangenen Sonntag unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts in Darmstadt durchgeführt. Mittendrin waren auch Athleten des der RV 03 Bürstadt.

Die Athleten des RV 03 Bürstadt zeigten in Darmstadt ihr Können. © RV 03 Bürstadt

Als erstes durften Luca Molitor und Laurin Wiedemann die 700 Meter Schwimmen und nach einer kurzen Pause die 5,5-Kilometer-Laufstrecke in Angriff nehmen. Am Ende belegte Luca Molitor den zehnten Platz, Laurin Wiedemann konnte sich Rang 13 sichern. In der Jugend B startete Neo Colditz über 400 Meter Schwimmen und anschließenden 2,5 Kilometer Laufen und erreichte den 17. Platz.

Der jüngste Teilnehmer des RV 03 an diesem Tag war Moritz Ruhland in der Altersklasse Schüler B. Nach 200 Metern Schwimmen und einem Kilometer Laufen erreichte er den 14. Platz. Die Athleten des RV 03 Bürstadt bereiten sich jetzt weiter hochmotiviert auf die Wettkämpfe im Sommer vor.

Interessierte Sportlerinnen und Sportler können sich zur Verstärkung des Athleten-Teams des RV 03 per E-Mail entweder an Gregor Heger an gregor.heger@rv03-buerstadt.de oder Holger Colditz an holger.colditz@rv03-buerstadt.de wenden. red

