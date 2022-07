Bürstadt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch am Bürstädter Stenografenverein nicht spurlos vorübergegangen. Umso mehr freute sich Vorsitzende Monika Bormuth über erfolgreiche Tastenschreiber, Textbearbeiter und Schülerinnen und Schüler, die sich in der Tabellenkalkulation hervorgetan haben.

An der Siegerehrung in den Schulungsräumen in der Alten Schillerschule nahmen nicht

...