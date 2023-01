Bürstädter starten in die Saison

Bürstadt. Direkt zum Start in die neue Saison konnten sich die Judoka des 1. Judo-Club Bürstadt beim Turnier in Morges (Schweiz) mit internationalen Athleten messen. Das Turnier in Morges gehört zur Qualifikationsserie für die Schweizer Meisterschaft.

In der Gewichtsklasse bis 60 Kilogram gingen mit den Brüdern Denis und Elvin Hadimovic zwei Bürstädter an den Start. Nach drei Siegen musste sich Elvin im Halbfinale seinem Gegner aus der Schweiz geschlagen geben. Mit einem Erfolg im kleinen Finale sicherte er sich aber Platz drei. Denis musste nach zwei Siegen verletzungsbedingt seinen dritten Kampf abgeben und konnte nicht mehr am Turnier teilnehmen.

Anton Krahn startete in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Nach einer guten Kampfleistung mit drei Siegen und zwei Niederlagen konnte er sich Platz sieben in seiner Gewichtsklasse sichern. Bis 50 Kilogramm ging Florian Ruckteschler an den Start. Drei Siege und zwei Niederlagen bedeuteten auch für ihn Platz sieben in der Endabrechnung. Katharina Keltjens – in ihrem ersten Wettkampf nach längerer Verletzungspause – und Louis Fehling, konnten bei diesem Wettkampf ihre Normalform nicht abrufen und erreichten keine Platzierung.

Das top organisierte Turnier mit einem starken Teilnehmerfeld war ein guter Start in die neue Saison. „An den Schwächen werden wir in den nächsten Trainingseinheiten arbeiten und die individuellen Stärken weiter fördern“, so Trainerin Nadine Müller. Nur die schwere Verletzung von Denis Hamidovic trübte die Stimmung. Der 1. Judo-Club wünscht auf diesem Weg gute Besserung. red