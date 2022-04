Bürstädter Stadtfest findet statt

Bürstadt. Kaum ist der Frühjahrsmarkt vorbei, kündigt sich schon das nächste Fest in der Bürstädter Innenstadt an. Vom 27. bis 29. Mai darf gesungen, getanzt und gefeiert werden. Das Stadtfest Bürstadt beendet die Corona-Pause und lockt am letzten Mai-Wochenende mit Live-Musik. Die kommt unter anderem von „The Groove Generation“. Die erfolgreiche Cover-Band wird am Marktplatz ihr musikalisches Können zeigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit „John Diva & The Rockets Of Love“ wird am Stadtfest-Wochenende ein weiterer Publikumsmagnet die Bühne betreten, der sicherlich vielen noch vom 1250-jährigen Stadtjubiläum 2017 in Erinnerung sein wird. Die Band spielt die größten und populärsten Rock-Hits aller Zeiten.

„Fireworks of Rock“ wird die Besucher mit der guten, alten 70er- und 80er-Jahre Rockmusik begeistern. Wann hört man schon mal Songs wie „Bohemian Rhapsody“, „Child In Time“ oder „More Than A Feeling“ komplett live von einer Band? Sänger Oli Meier und die Band „The Brothers“ präsentieren ein Programm aus Rockklassikern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„The Beat Brothers“ konzentrieren sich auf die 60er bis 90er Jahre. Neben Songs der Beatles, Rolling Stones oder den Beach Boys spielen die vier Musiker in Bürstadt auch Stücke, an die sich sonst kaum eine Coverband heranwagt.

Für die ganze Familie

Die „Pink Panthers Party & Dance Band“ schafft es, mit einer unvergleichbaren Spielfreude jedes Publikum zu begeistern. Das wird der Band aus Lorsch auch beim Stadtfest gelingen. Die Sängerinnen Joelle und Sophie geben den Interpretationen eine ganz eigene Note. Hits von Adele, Leona Lewis, Janis Joplin, Amy Winehouse, ABBA oder Tina Turner sorgen für Stimmung.

Das Programm am Festsonntag, 29. Mai, wird dann ganz im Zeichen der Familie stehen. Neben den Darbietungen verschiedener Tanzgruppen und weiterer Live-Musik wird eine Aufführung des mobilen Kindertheaters Odenwald das Wochenende abrunden. Nähere Informationen zum Ablauf und zur genauen Ausgestaltung der Festtage will die Bürstädter Stadtverwaltung demnächst noch bekannt geben. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3