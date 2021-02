Bürstadt. Bei der Sternsinger-Aktion in Bürstadt ist diesmal ein Rekordergebnis zusammengekommen. Wie Pfarrer Peter Kern berichtet, sind rund 11 000 Euro eingesammelt worden. „So viel hatten wir noch nie“, stellt Pfarrer Kern fest. Wegen der Corona-Pandmie hatte die Aktion diesmal kontaktlos stattgefunden. Die Sternsinger klingelten nicht an den Haustüren, sondern waren Segensbriefe in die Briefkästen. Damit seien viel mehr Menschen erreicht wurden als sonst, erläutert Kern. Normalerweise besuchen die Sternsinger rund 200 Familien. „Wir sind am überlegen, ob wir zusätzlich die Segenswünsche weiter auf diese Art verteilen“, kündigt der Pfarrer an. cid