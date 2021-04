Bürstädter SPD verteidigt neuen Kurs

Bürstadt. Zeitenwende in Bürstadt: Wenn sich am kommenden Mittwoch die neue Stadtverordnetenversammlung konstituiert, stehen gleich mehrere historische Entscheidungen an. Kommt es wie geplant, dann wird die Bürstädter CDU erstmals weder den Parlamentschef noch den Ersten Stadtrat stellen.

Stimmen die Mitglieder von Freien Wählern, SPD und Grünen so wie in den Sondierungsgesprächen vereinbart ab, gehen die beiden wichtigen Ämter zunächst an die Sozialdemokraten. Nach halber Legislaturperiode wollen dann die Freien Wähler übernehmen.

Daneben soll es in dieser Legislatur vier Ausschüsse geben, deren Vorsitze jeweils auf die Fraktionen von CDU, SPD, Freien Wählern und Grünen aufgeteilt werden. Die FDP wird nicht berücksichtigt. Eine feste Koalition gibt es dennoch nicht. Stattdessen sprechen zumindest drei Parteien von der „Politik der guten Argumente“ mit wechselnden Mehrheiten.

Während sich die CDU als die mit Abstand stärkste Kraft im Parlament übergangen fühlt und darin ein Vorgehen wider den Wählerwillen sieht, ist die Aufteilung für Freie Wähler, SPD und Grüne nach eigenen Aussagen gelebte Demokratie und ein Zeichen eines neuen Stils. Die Bürstädter Sozialdemokraten, die trotz historisch schlechtem Abschneiden vermeintlich viele Posten erhalten, haben ihr Vorgehen nun in einem Pressegespräch erklärt. Sowohl Lothar Ohl als auch Philipp Ofenloch und Edith Appel-Thomas, die sich künftig den Vorsitz teilen, waren dabei um Ausgeglichenheit in alle Richtungen bemüht.

Wechselnde Mehrheiten

Den neuen Kurs mit wechselnden Mehrheiten und der Intention, den Chefposten im Parlament nicht wie üblich der stärksten Fraktion zu gestatten, verstehen die Genossen als grundsätzlichen politischen Kurswechsel. Der speist sich insbesondere aus der bitteren Wahlniederlage. „Wir haben heftig auf die Ohren gekriegt“, gab Ohl unumwunden zu.

Es sei deshalb auch nicht an der SPD gewesen, Ämter für sich zu reklamieren. Der Vorschlag des Wechsel-Modells – Franz Siegl soll für zweieinhalb Jahre Stadtverordnetenvorsteher werden, Werner Klag für ein Jahr Erster Stadtrat – sei vielmehr von den Freien Wählern gekommen. Die hatten den „Stilwechsel“, wie Ohl es nennt, ohnehin mit ihrem Wahlerfolg aus dem Stand erst vom Zaun gebrochen, waren sie doch mit der Ankündigung der politischen Veränderung angetreten. „Eine andere Politik kann es nur mit anderen Gesichtern geben“, betonte Ohl. Weil aber fast alle Abgeordneten der Freien Wähler neu im Parlament seien, wollen die sich zunächst „orientieren und einarbeiten“. Ämter kämen da zu früh. Dass die beiden Parteien nach halber Strecke Amt und Verantwortung tauschen werden, sei unumstößlich.

Zwar können Lothar Ohl, Edith Appel-Thomas und Philipp Ofenloch, die sich gemeinsam der Presse stellten, den ersten Ärger der CDU nach eigener Aussage verstehen. Dennoch müssten die Christdemokraten akzeptieren, dass drei Parteien zueinandergefunden hätten. Außerdem stelle die CDU weiterhin die Bürgermeisterin und erhalte mit dem Haupt- und Finanzausschuss das wichtigste Gremium neben der Stadtverordnetenversammlung. Die CDU habe dagegen lange genug alle Posten für sich beansprucht und müsse die „Blockadehaltung“ der vergangenen fünf Jahre endlich aufgeben. Dass es künftig mit dem Sozial- und Bauausschuss sowie dem neu gegründeten Verkehrs- und Umweltausschuss vier Gremien gebe, trage dem Willen nach mehr Transparenz und Öffentlichkeit Rechnung.

Auf CDU nicht verzichten

Trotz aller Diskrepanzen in der Vergangenheit will das neue Dreigespann der CDU „wie allen anderen Parteien auch die Hand reichen“. „Auf deren Erfahrung und Expertise wollen wir gar nicht verzichten“, betonte Ofenloch. Vielmehr zähle künftig nur noch der Inhalt, nicht aber die Parteifarbe eines Antrags.

Von Selbstkritik nahm sich die SPD beim Pressegespräch nicht aus. Das Hauen und Stechen der zurückliegenden Jahre müsse ein Ende haben. Gegenseitige Schuldzuweisungen und „Redeschlachten“ hätten niemandem genützt. Es sei an der Zeit für „mehr Miteinander“. „Jetzt können wir alle beweisen, dass wir es bei jeder Abstimmung aufs Neue ernst meinen damit, nur zum Wohle Bürstadts zu entscheiden“, betonte Appel-Thomas. Wechselnde Mehrheiten seien zwar mit viel Aufwand verbunden, böten aber auch neue Möglichkeiten.

Den politischen Neuanfang sollen auch Veränderungen in der eigenen Partei widerspiegeln. „Einen neuen Stil braucht es auch innerhalb“, so Ohl. Man wolle künftig nicht mehr nur als „Siegl-Partei“ wahrgenommen werden. Statt des bisher dominanten Wortführers teilt sich nun das Dreigespann den Vorsitz – Siegl bleibt Stadtverordneter und sei dank seiner Erfahrung auch für das Amt des Stadtverordnetenvorsitzenden eine gute Wahl. Für die SPD gewählt wurden neben Appel-Thomas, Siegl, Ofenloch und Ohl noch Boris Wenz und Saskia Wenz. Werner Klag und Roland Weinz sollen die SPD im Magistrat vertreten.

Übrigens: Auch mit der Verwaltung erwartet die SPD eine neue Art der Zusammenarbeit. Die Politik des Durchwinkens sei vorbei, Anträge müssten künftig deutlich schneller bearbeitet und rechtzeitig bereit gestellt werden.