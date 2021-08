Kurz vor den Sommerferien tragen die künftigen Drittklässler ihre Sachen über den kleinen Schulhof in ihre neue Wirkungsstätte. Am ersten Schultag wird in diesem Bereich gleich sieben Mal Einschulung gefeiert – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Sonst geht es in die Mensa.

© Berno Nix