Mundarttheater Bürstädter Sainäwwel über Erfolg begeistert

Das neue Stück „Endschdadsjon Booschdadd" kommt bei den Zuschauern bestens an. Dafür verwandelt sich das Riedroder Bürgerhaus in einen Zugwaggon, die Bühne in einen Bahnsteig. Damit ist der Neustart nach Corona geschafft.