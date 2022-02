Von Jutta Fellbaum

So manchem Narren wurde es ganz wehmütig ums Herz. Denn in „normalen“ Zeiten hätte sich am Fastnachtssonntag der närrische Lindwurm durch die Straßen der Stadt geschlängelt. Mit ihren Tanzgruppen und Büttenrednern wären auch die Sackschdoahogger (SSH) in ihren bunten Clownskostümen mit von der Partie gewesen. Doch so nutze die fidele Truppe den sonnigen Tag, um vor

...